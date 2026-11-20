El envejecimiento de la población se consolidará como uno de los principales motores de transformación del sector asegurador durante las próximas décadas. Así lo refleja el informe Análisis demográfico y su impacto en el sector asegurador, elaborado por Mapfre Economics, que concluye que la combinación de una menor natalidad, una mayor esperanza de vida y el deterioro de los ratios de soporte entre población activa y jubilada incrementará la necesidad de ahorro para la jubilación, la demanda de seguros de salud y las coberturas relacionadas con la dependencia.

Según el análisis de Mapfre Economics, estos segmentos están llamados a concentrar una parte creciente de las oportunidades de crecimiento del sector en las próximas décadas. De hecho, la demografía se perfila como uno de los factores estructurales más relevantes para comprender la evolución futura de la actividad aseguradora y detectar nuevas oportunidades de crecimiento. Para llegar a esta conclusión, el estudio analiza la evolución de las proyecciones demográficas de Naciones Unidas durante la última década e incorpora herramientas metodológicas propias desarrolladas por Mapfre Economics. Los resultados muestran que las previsiones actuales describen un escenario menos expansivo que el previsto hace diez años, con menores niveles de población futura, una reducción más intensa de la fecundidad y un envejecimiento más acelerado.

Según las últimas estimaciones de la ONU, la población mundial pasará de 8.232 millones de habitantes en 2025 a 10.180 millones en 2100, mientras que la fecundidad media caerá de 2,3 a 1,8 hijos por mujer y la esperanza de vida aumentará de 72,6 a 81,5 años.

Paralelamente, Mapfre Economics identifica una creciente polarización demográfica entre países que seguirán creciendo durante todo el siglo y economías que ya han comenzado o iniciarán próximamente procesos estructurales de declive poblacional. Además, entre el 80% y el 90% de las muertes se concentrarán en mayores de 70 años a finales de siglo, reforzando la relevancia de los productos ligados al ahorro previsional, la salud y la dependencia.

China, India y Estados Unidos lideran el potencial asegurador mundial

Como parte del estudio, Mapfre Economics actualiza el Indicador de Potencial Asegurador por Impulso Demográfico (IPAID), una herramienta que integra variables demográficas y económicas para identificar los mercados donde la demanda aseguradora tiene mayores posibilidades de expansión a largo plazo.

El ranking sitúa a China, India y Estados Unidos como los países con mayor potencial asegurador del mundo, seguidos por Indonesia, Brasil, Nigeria, Pakistán, Bangladesh, Egipto y México. En Europa destacan Rusia y Alemania, mientras que Reino Unido, Francia, España e Italia mantienen posiciones relevantes gracias a la combinación de elevados niveles de renta y una creciente demanda asociada al envejecimiento de sus poblaciones.

El indicador permite comparar el potencial asegurador asociado al impulso demográfico de distintos países y ofrece una referencia para analizar dónde pueden concentrarse algunas de las oportunidades de desarrollo de la industria. No constituye, sin embargo, una previsión directa de crecimiento de primas.