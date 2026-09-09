Un investigador de Anthropic dimite y deja un aviso aterrador sobre la IA: «Podría matarnos a todos antes de que acabe la década»

Después de dimitir de su empresa, Jacob Coxon, un joven investigador británico de 27 años que trabajaba en Anthropic, ha lanzado un inquietante aviso sobre los peligros de la Inteligencia Artificial y la posibilidad de que las máquinas escapen al control de los humanos: «Quienes están construyendo la IA creen sinceramente que podría matarnos a todos antes de que acabe esta década».

El mensaje de Coxon en la red social X se hizo viral de inmediato, alcanzando millones de visualizaciones. El joven ingeniero insistió en que la realidad sobre los riesgos que para la humanidad entrañan los avances imparables en la carrera de las empresas por desarrollar la IA es muy preocupante, por mucho que los directivos del sector intenten ocultarla: «No es marketing. Más bien al contrario: muchos directos miden sus palabras delante de la prensa para sonar sensatos, pero yo he oído a esas mismas personas expresar miedo en privado. Ninguna otra actividad humana entraña ese nivel de peligro».

«Vamos camino de que se cumplan muchos de los escenarios más agresivos, en los que a finales del próximo año las cosas podrían estar ya fuera de control», explicó el investigador, con formación en Matemáticas, después de reconocer que las empresas acaban haciendo concesiones en materia de seguridad para adelantarse a la competencia.

Coxon, cuyo trabajo consistía en desarrollar nuevos modelos de IA haciéndoles procesar ingentes volumenes de datos, continuó con sus advertencias sobre el trabajo de su ex compañía y de otras de la competencia para desarrollar más y más la inteligencia artificial minimizando los peligros que conlleva: «En Open AI muchos no han interiorizado a fondo lo que está en juego a escala de la civilización. En Anthropic sí se entiende bien lo que está en juego, pero están atrapados en una carrera por llegar antes», contó el joven, que a principios de año dejó la empresa Open AI para unirse a Anthropic.

La marcha de Jacob Coxon coincide con los preparativos de Anthropic para salir a Bolsa, en la que se espera que sea una de las más exitosas de la historia puesto que los analistas hablan de una valoración cercana a los dos billones de dólares.