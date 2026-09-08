Chema Alonso es uno de los expertos en ciberseguridad y hackers más famosos de España. Es reconocido en su sector tecnológico tanto por su icónico gorro de lana como por su dilatada trayectoria profesional en la vanguardia digital. Actualmente, trabaja como vicepresidente de la multinacional estadounidense Cloudflare. Además, en 2025 se incorporó al Comité Técnico de Árbitros (CTA) como asesor tecnológico y responsable de inteligencia artificial.

El experto en ciberseguridad español advirtió de que la integración de la inteligencia artificial en los servicios digitales introduce riesgos por diseño que obligan a rediseñar las estrategias de protección corporativa.

Riesgos de la inteligencia artificial

Chema Alonso recoge una serie de riesgos al conceder cierto poder a la IA. Si un asistente IA está conectado al correo o repositorios internos con permisos amplios, un error o manipulación puede permitirle borrar archivos, modificar archivos o enviar imágenes de forma automática, interpretándolo como una orden legítima.

Pueden existir atacantes que oculten comandos maliciosos dentro de contenidos externos que el modelo de lenguaje acaba interpretando como órdenes legítimas. Los ciberdelincuentes utilizan la capacidad de los agentes autónomos para poner en marcha un plan de ataques seguidos a gran velocidad y escala.

La carrera por lanzar nuevas tecnologías y funcionalidades innovadoras al mercado ha provocado que muchos modelos no se hayan diseñado con ciberseguridad por defecto. Muchas empresas adoptan nuevas herramientas sin las debidas auditorías o revisiones de los equipos de seguridad, creando brechas invisibles.

Medidas de protección frente a los riesgos

Chema Alonso recalca la importancia de que las inversiones en IA deben ir acompañadas obligatoriamente de recursos de protección. El experto en ciberseguridad propone implementar supervisión humana obligatoria para acciones de gran impacto. También propone dar a la IA una identidad propia con los permisos mínimos necesarios y contar con un mecanismo de desconexión inmediata en caso de emergencia.