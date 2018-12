Clave 13: Tu valor

¿Cómo de importante es la relación que se produce entre el empleado y la empresa?

Como sabemos, una relación sana entre compañía y trabajador tiene lugar cuando ambas partes se muestran interesadas en prolongar en el tiempo el vínculo laboral, como resultado de una buena aportación de conocimientos por parte del empleado y el planteamiento de diferentes fórmulas por parte de la empresa con las que motivar a sus trabajadores para que éstos continúen satisfechos.

Tu capacidad de compromiso y el valor que proporcionas a la empresa estará vinculado a tu crecimiento dentro de ésta y del ámbito laboral en su conjunto.

Sin ir más lejos, te descubro un caso cercano de cómo la perseverancia de una persona puede hacer que alcance grandes metas dentro del ámbito empresarial: se trata de un viejo conocido que empezó a trabajar como conserje en una compañía para acabar siendo el Director General de la misma.

De esta forma te demuestro que, dando la mejor versión de ti, puedes llegar a conseguir todo lo que te propongas. A mayor esfuerzo y compromiso con tu empresa, antes podrás estrechar el plazo para alcanzar la Liberta Financiera.

Y he aquí un secreto muy útil que no deberías olvidar: tu porvenir está en tus manos. Antes de terminar, me gustaría lanzarte la siguiente pregunta: ¿Invertirías en alguien como tú si fueras un empresario?

Si la respuesta es afirmativa, solo me queda aconsejarte que sigas reinventándote, que pongas el listón alto y que tengas claro hasta dónde quieres llegar.

¡Piensa en grande, como piensan los triunfadores!

