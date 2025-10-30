La inflación sigue subiendo con un IPC del 3,1% en octubre

La inflación ha seguido al alza, con un Índice de Precios de Consumo (IPC) del 3,1% en octubre, su nivel más alto desde junio de 2024. Este aumento se debe a la subida de los precios de la electricidad y del transporte aéreo y ferroviario, según los datos avanzados este jueves, 30 de octubre, por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con este repunte en el décimo mes del año, el IPC interanual acumula dos meses consecutivos de ascensos después de que en septiembre subiera tres décimas, hasta el 3%.

Seguirá amplaición.