La industria electrointensiva avisa de que las paradas de producción continuarán pese al tope del gas

El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado el mecanismo para limitar el precio del gas para la generación eléctrica a una media de unos 50 euros por megavatio hora (MWh) durante un periodo de doce meses. No obstante, los consumidores de energía no verán un impacto en su factura hasta el mes de junio, ya que la medida aún no cuenta con el visto bueno de Bruselas, que podría tardar hasta dos semanas, lo que ha provocado que la industria electrointensiva mantenga las paradas programadas en sus fábricas por los altos precios de la luz.

Así lo han confirmado fuentes del sector en conversaciones con este diario que han explicado que «el precio de la luz ha registrado un descenso importante en comparación con los niveles registrados el pasado mes de marzo, en el que incluso se alcanzó los 700 euros/MWh, pero continuar por encima de la barrera de los 200 euros/MWh sigue suponiendo un coste inasumible para la industria electrointensiva».

«Desde que comenzó está tendencia alcista de la energía, las fábricas pusieron en marcha la aplicación de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por causas productivas y organizativas o la adaptación de sus producciones en los altos hornos en horarios en los que el precio de la luz registraba mínimos en la subasta diaria», concretan.

Unas medidas que se mantendrán pese a que el Gobierno ha puesto en marcha una serie de medidas para contener los precios de la energía. «No es momento para volver a la normalidad a las factorías, ya que supondría un aumento de costes importante para las cuentas de las empresas», aseguran las citadas fuentes a OKDIARIO.

La actividad industrial sigue condicionando la evolución del índice general de grandes consumidores que presenta un perfil de progresiva desaceleración desde el mes de abril del pasado año. Así, durante el mes de marzo ha continuado el proceso de deterioro de las tasas interanuales del componente industrial que se viene registrando desde principios del año y donde los bienes industriales intermedios, lastrados por las coquerías y las metalúrgicas, presentan los mayores deterioros relativos. Una tendencia que continuará más allá de la segunda mitad del año por los efecto derivados del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Medidas del Gobierno

Este viernes, el Ejecutivo ha dado luz verde al mecanismo para limitar el precio del gas para la generación eléctrica a una media de unos 50 euros por megavatio/hora (MWh) durante un periodo de doce meses. Una medida que permitirá rebajar el precio de la luz en el mercado mayorista (pool) un 40 % hasta los 130 euros el megavatio hora (MWh).

La medida, que afectará inicialmente a cerca del 37 % de los consumidores domésticos -los más de 10 millones del mercado regulado (PVPC)- y al 37 % de los industriales, comenzará a aplicarse a partir del mes de junio, una vez reciba la aprobación definitiva de la Comisión Europea (CE) y el sector eléctrico se adapte a la nueva normativa.