Inditex y Mercadona se sitúan a la cabeza de las empresas con mejor reputación de España, mientras que Juan Roig, Pablo Isla y Ana Botín repiten como los directivos más reputados del país, según el último ranking Merco relativo a 2021. Se trata del décimo año que Inditex encabeza esta lista, convirtiéndose así en la firma líder a lo largo de las 21 ediciones realizadas por Merco para obtener el listado de las empresas con la mejor reputación del país.

Este año, por detrás de la matriz de Zara se sitúa en segundo lugar Mercadona y, en tercera posición, el Grupo Social Once, que asciende una posición, en detrimento de Repsol, que baja a la cuarta plaza, y le siguen Telefónica, Mapfre, Iberdrola, Ikea, Nestlé y Coca-Cola para completar el ‘top-10’. Entre las principales subidas de esta edición destacan la de Corporación Hijos de Rivera, que pasa del puesto 87 al 49, y la de dos empresas del sector farmacéutico como Roche, del 94 al 62, y Bayer, que pasa del 59 al 30.

Además destacan las incorporaciones al ranking de Pfizer (56), Eroski (58), Johnson and Johnson (70), Santalucía Seguros (71), Metro de Madrid (85), Grupo Antolín (92), 3M (96) y Ecoalf (99), que no figuraban entre las 100 primeras posiciones en el ranking del pasado 2020. Teniendo en cuenta los distintos sectores de la economía, las empresas que dominan cada uno son Garrigues, Nestlé, Mapfre, Sanitas, Deloitte, Seat, Santander, Coca-Cola, Accenture, Decathlon, Mercadona, Inditex, Ikea, L’Oréal, Samsung, Repsol, Adecco, Bayer, IE University, Meliá, Grupo Antolín, HP, Acciona, Planeta, Cabify, Netflix, Grupo Social Once, Google, Siemens, Telefónica, Renfe y Correos.

Directivos

En cuanto a los directivos, vuelve a liderar la lista Juan Roig, presidente de Mercadona por tercer año consecutivo, seguido de Pablo Isla (Inditex), Ana Botín (Santander), Amancio Ortega (Inditex), José María Álvarez-Pallete (Telefónica), María Dolores Dancausa (Bankinter), sexta tras ganar dos posiciones, mientras que Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola) pierde una plaza, José Ignacio Goirigolzarri (Bankia), Antonio Brufau (Repsol) e Isidre Fainé Casas (Fundación Bancaria La Caixa).

De esta forma, en esta edición destacan las importantes subidas de José Bogas (Endesa), del puesto 70 al 40; Marta Álvarez (El Corte Inglés), del 62 al 41; Gonzalo Sánchez (PWC), del 58 al 39 y Javier Goyeneche (Ecoalf), del 54 al 35.

Por otro lado, han entrado este año en esta clasificación Onur Genç (BBVA), Paolo Tafuri (Danone), Koldo Echebarría (Esade), Federico Linares (EY), Mariangela Marseglia (Amazon), Demetrio Carceller (Damm), Olga Sánchez (Axa), Víctor del Pozo (El Corte Inglés), Cristina Garmendia (Cotec), Belén Garijo (Merck), Juan Ignacio de Elizalde (Coca-Cola), Rosa María García (Empresaria), Meinrad Spenger (Más Móvil Telecom), Adriana Domínguez (Adolfo Domínguez), Philippe Boiseau (Cepsa), José Aljaro (Abertis), Óscar Pierre (Glovo) y Agustín Markaide (Eroski).

Estos rankings surgen a raíz de un análisis de más de 47.235 encuestas, siete evaluaciones y 25 fuentes de información, verificado a través de una revisión independiente por parte de KPMG.