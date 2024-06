Inditex y Logista son dos de las grandes empresas del Ibex 35 y ambas tienen una fortaleza que les va a permitir sortear la recesión económica global que prevén los analistas, según Beka. Los resultados de ambas compañías las sitúan entre los preferidos de los gestores de fondos en un contexto de ralentización macroeconómica. De hecho, el grupo financiero ha recomendado sólo a mercantiles entre todas las españolas.

Por un lado, Logista obtuvo aumentó su beneficio neto un 21,9% en su primer trimestre fiscal de 2024, hasta los 73 millones de euros, según la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La empresa también registró un aumento del 6% en sus ingresos, alcanzando la cifra de 3.166 millones de euros.

Además, las ventas económicas de la empresa distribuidora, que comprenden los ingresos ordinarios, excluyendo aprovisionamientos, ascendieron a 426 millones de euros, experimentando un crecimiento del 7,1% en ese periodo.

Por otro lado, Inditex aumentó un 30,3% su beneficio en 2023 en comparación con los resultados del año anterior, hasta los 5.381 millones de euros, según la CNMV. Además, la mercantil ha anunciado que elevará un 28% su dividendo, hasta los 1,54 euros por acción. La textil obtuvo un margen bruto de 20.762 millones de euros, un 11,9% más que en el año 2022.

Todos estos datos han sido suficientes para que los analistas de Beka interpreten que ambos valores van a resistir a la recesión que prevén a partir del segundo semestre de 2024. El grupo advierte que esta situación económica puede alargarse alrededor de todo el año 2025.

Inditex y Logista

«En España, nos gustan Logista e Inditex. Los últimos resultados nos encantaron y nos gusta la predicción de estas compañías», ha asegurado David Azcona, jefe de Economía del grupo, durante un desayuno informativo celebrado este miércoles y al que ha asistido OKDIARIO.

Así, estas dos empresas son las únicas señaladas por los gestores. Por otro lado, Beka también tiene preferencias en los mercados europeos como «Roche en el sector Salud, Capgemini en el sector de la tecnología o Schneider en el sector de la electrificación».

En el mercado americano, es decir, en Estados Unidos, la entidad ve con buenos ojos «tanto el sector de defensa y aeroespacial como el Dynamics». Además, el Beka también tiene en cuenta «a Dell y compañías como Pfizer», según explica.

Inversiones internacionales

En general, el grupo apuesta por el sector de la energía: «Abogamos por invertir en petróleo. La necesidad de energía que tiene el procesador más desarrollado de Nvidia es casi la misma que una casa durante un día. La cantidad de energía que necesitamos es muy grande. El agua es uno de los componentes esenciales que los data centers necesitan para poder mantener en la temperatura idónea su mantenimiento. Con lo cual, todo lo que está ligado a energía y a mejora de data centers tiene que estar sí o sí dentro de las carteras».

Además, la entidad advierte que los beneficios de las siete magníficas -entre las que se encuentran Alphabet (Google), Meta (Facebook), Apple, Microsoft, Nvidia y Tesla- van a ir sufriendo una desaceleración de cara a 2026.

«Los crecimientos en beneficios de las siete magníficas fueron espectaculares, pero esto no es para siempre. Hay una cierta convergencia en la manera que se va implementando esta nueva tecnología y se normaliza. Con lo cual, este tipo de temáticas tienen que estar en una cartera, pero no es para siempre, no hay un beneficio extraordinario para siempre», advierte el grupo.

Por tanto, los valores con previsiones positivas son muy diversos y se encuentran en sectores como el de la distribución, la tecnología, el textil, las farmacéuticas o la energía. Eso sí, Beka insiste en que las compañías que se dedican a la inteligencia artificial dejarán de destacar tanto y acabarán convergiendo hacia las cifras que mantienen otros sectores.