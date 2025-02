La final de la Super Bowl se celebró el pasado domingo en Nueva Orleans, Luisiana. En ella se enfrentaron los Kansas City Chiefs a los Philadelphia Eagles, con un resultado final que dio la victoria a los eagle. Con este desenlace, y siguiendo la «teoría bursátil de la Super Bowl» podríamos aventurar que el mercado bursátil tendrá un buen año. Si bien es cierto que podríamos referirnos al indicador de la Super Bowl como una cuestión de superstición más que una teoría fundamentada, la estadística evidencia que hay un 70% de probabilidades de ser un buen año en Bolsa.

La «teoría bursátil de la Super Bowl», teniendo en cuenta que en la final del campeonato juega un equipo de la Conferencia Americana (AFC), y otro de la Conferencia Nacional (NFC) establece que el equipo ganador puede constituir un presagio de cara a los mercados financieros.

Si la victoria de la final es para un equipo de la AFC se trataría de un mal presagio, que prevería un año de bajadas en la Bolsa, mientras que el triunfo de un equipo que perteneciera a la NFC constituiría un buen presagio, que auguraría un mercado de alzas.

Esta «hipótesis» fue planteada, a finales de los 70, por el periodista deportivo Leonard Koppett, basándose en la observación de tendencias pasadas. De hecho, en los años previos a la publicación de dicha teoría mostró una tasa de acierto muy destacable, del 100%.

El indicador de la Super Bowl y la Bolsa

Sin embargo, su fiabilidad ha sido cuestionada con el tiempo, debido a que su probabilidad de acierto ha disminuido desde el 85% entre 1970 y 1997, al 48% entre 1998 y 2025. Así, el indicador de la Super Bowl sólo ha “acertado” seis veces en las 21 Super Bowls que se han celebrado desde 2004 hasta 2024.

Claramente, no es muy recomendable seguir esta teoría para tomar decisiones respecto a las inversiones en la Bolsa, puesto que, como es bien sabido, correlación no implica causalidad, y las decisiones financieras deben tomarse teniendo en cuenta análisis de carácter más fundamental y no en supersticiones o coincidencias.

De este modo, podemos afirmar que el índice de la Super Bowl se trata más de una cuestión de creencia o fe que de una realidad financiera que pueda guiar satisfactoriamente las inversiones.