Inda: «Pepe Hidalgo es un crack que salió de la nada»

Eduardo Inda, director de OKDIARIO, ha entregado un premio de reconocimiento a Juan José Hidalgo, presidente de Air Europa durante la II Jornada OKTURISMO: «Cuando Pepe se compró el primer avión privado, me invitó a ir a ver en la Eurocopa de Austria y Suiza. Fui con él y durante el vuelo, cuando sobrevolamos Suiza, me dijo: ‘Aquí empezó todo’».

Ha detallado en su discurso que Hidalgo es «una leyenda empresarial que comenzó llevando en taxi a emigrantes españoles que iban a Suiza a buscarse el pan. Del taxi pasó pronto a un autobús, más tarde a una flota de autobuses que llevaba y traía a decenas españoles que se buscaban las lentejas que aquí no tenían. Con el paso de los años la empresa de Pepe creció y ya en los años 80, este señor sin carrera, vio que la liberalización del espacio aéreo le brindaba una oportunidad. Compró Air Europa, una empresa que en 2019 facturó 4.000 millones de euros».

Es cierto, ha relatado Inda, que la pandemia ha frenado los planes de venta de Air Europa, aunque cree que si aguanta vencerá de nuevo. «Hace unos meses comimos en su casa y me contó que las pérdidas de la empresa eran más grandes que los ingresos. Pero, le dije que aguantase porque seguro que se repondría. No sé si me hará caso», ha añadido.

Para concluir, Inda ha destacado que «en EEUU Pepe sería un caso de éxito que se estudiaría en todas las escuelas de negocios y también en los colegios. Pero en este país, al que triunfa se le escupe y se le demoniza, por eso a mí se me ocurrió la idea de que Pepe fuera el protagonista de esta jornada. Es un hombre hecho a sí mismo, un ejemplo de que si se quiere se puede. Es un crack que salió de la nada».