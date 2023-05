Ikea apuesta por ahorrar en persianas: así es su nuevo producto para que no entre luz ni calor en casa

Las persianas juegan un papel muy importante en cualquier hogar, y prácticamente en cualquier edificio, ya que te permitirán proteger el interior de miradas ajenas y, sobre todo, de la entrada de luz natural cuando así lo desees, aunque por suerte hay muchas otras opciones que pueden realizar esa función sin necesidad de instalar unas persianas. Hoy te mostramos una solución de Ikea para ahorrar en persianas que está causando sensación y se vende como churros gracias a todo lo que ofrece y el mucho partido que le puedes sacar… ¡innovación al poder!.

En el extenso catálogo de Ikea puedes encontrar una gran variedad de persianas, estores, cortinas, paneles, visillos y todo tipo de opciones para proteger y decorar tus ventanas, opciones en diferentes colores, tejidos, diseños y precios para que puedas elegir en cada momento la que mejor se adapte a tus gustos y necesidades.

El estor inteligente de Ikea que causa sensación

Se trata del Estor celular opaco inteligente TREDANSEN, un estor que destaca en primer lugar por ser inalámbrico, por lo que podrás manejarlo cómodamente desde el sofá con un mando a distancia para subirlo o bajarlo cuando lo necesites, sin duda todo un puntazo a favor que resulta muy atractivo. Actualmente tiene un precio de 129 euros, una buena inversión que merece la pena.

Este fantástico estor inteligente de Ikea impide que entre la luz y aísla tanto del calor del sol como de las corrientes de aire, fácil de usar con el mando a distancia o con el hub DIRIGIERA y la aplicación IKEA Home Smart, opción que te dará más posibilidades de control y configuración. Puedes programarlo para que suba y baje a una hora determinada, e incluso crear grupos de estores para que tengan la misma configuración, por ejemplo todos los del dormitorio o todos los del salón.

Es un estor que no lleva cuerdas, por lo que es muy seguro para hogares con niños, y entre sus características destacan también que filtra la luz y reduce los reflejos en el televisor y en la pantalla del ordenador. Para que las funciones inalámbricas del estor se puedan activar es imprescindible que el repetidor esté enchufado en una toma situada a no más de 10 metros del estor. No se puede cortar para modificar su tamaño.

Diseñado por David Wahl, en el kit de venta se incluye, además del estor y el mando, una pila para el mando, un cargador de pilas y un repetidor de señal. No incluye los tornillos para el soporte ni para la pared. En cuanto a sus medidas, son 195 cm de longitud y 120 cm de ancho, abarcando una superficie de 2,34 m2.