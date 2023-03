Ignacio Garralda (Mutua): «Hacer críticas populistas a las empresas no beneficia a nadie»

«Cuando el clima con los empresarios no sea tan árido será mucho mejor para todos, también para las personas que trabajan; porque de un modo u otro, todo el mundo trabaja para una empresa», afirmaba el presidente del Grupo Mutua, Ignacio Garralda durante la presentación del mejor ejercicio en la historia de la compañía. Por eso, añadía: «Tratar de hacer críticas generalistas/populistas a las empresas no beneficia a nadie. Por nuestra parte, no prestamos ninguna atención a ese tipo de comentarios a los que damos una razón electoralista que, esperemos que pase pronto».

Preguntado por el anuncio de Ferrovial de trasladar su sede social a los Países Bajos, Garralda reconoció que «es un tema que nos ha sorprendido a todos». Buen conocedor del tejido empresarial español, el máximo responsable de Grupo Mutua mostró su convicción de que «es una decisión que, seguro, han meditado muchísimo».

No obstante, reconocía el empresario asegurador, «yo creo que no ha habido ningún caso de una empresa fuerte que haya cambiado su sede en España. La razón no la se -dijo- pero sé que está meditada y habrán ponderado todos los factores a favor y en contra».

Como experto financiero, Garralda analizó los argumentos esgrimidos por el grupo constructor de la familia Del Pino. «No hay que olvidar, señalaba, que el 90% del free float del mercado bursátil español son extranjeros; con lo cual, lógicamente, el peso de los fondos internacionales habrá sido determinante a la hora de ponderar las alternativas de la decisión final. Porque los fondos internacionales hacen un seguimiento más fuerte y cercano de las inversiones y habrán visto que la situación de los Países Bajos es mejor fiscal o mercantil no lo sé», concluyó.

Sanidad ideologizada

El presidente de Grupo Mutua tampoco eludió las cuestiones relacionadas con las críticas que se vierten también sobre el sistema sanitario. No en vano, la compañía que dirige controla el 50% de SegurCaixa Adeslas, que ha cerrado el ejercicio de 2022 con un alza del 5,2% en primas (4.370 millones de euros, el 48,9% del total de primas registradas por Grupo Mutua) y un beneficio neto de 411 millones (el 2,6% menos).

Para Garralda, «no cabe duda de que es un tema también de cierto contenido ideológico, que nosotros tratamos de afrontar desde un punto de vista profesional. Es una evidencia que la exigencia del ciudadano [de servicios sanitarios] es masivamente creciente y es imposible que ningún estado pueda satisfacer esa necesidad y demanda del ciudadano».

Para destacar el papel de la sanidad privada en el conjunto del sistema de la que recordó, aportó el 15% de las camas UCI durante la pandemia. «Algo de nuevo tiene que haber y está habiendo como un complemento a la sanidad pública que -subrayó- debe se universal, gratuita y eficaz». Para aclarar a continuación: «Cuando digo eficaz significa que ha de estar en coordinación con la privada. Entonces se reducirán mucho los gastos y el paciente acabará teniendo mejor trato. Esa dinámica de participación pública y privada es consustancial a un sistema eficiente y del agrado y satisfacción de los ciudadanos».

En esa línea, destacó la «falta de claridad entre las competencias españolas” respecto a la gestión sanitaria». «Hay un problema de coordinación política nacional (MIR) y la atención privada (CCAA)», ha señalado, como en el caso de los MIR (médicos internos residentes), la prueba de acceso que otorga una plaza de médico especialista en formación en el Sistema Nacional de Salud.

El presidente de la Mutua reconoció que «posiblemente» los médicos estén mal pagados y «posiblemente merecerían más sueldo pero hasta que no se pongan de acuerdo las administraciones Central y Autonómicas va a ser difícil arreglarlo».

Descarte de Liberty subida de primas

Respecto al crecimiento y evolución del Grupo Mutua, su presidente descartó participar en la compra de Liberty puesta en marcha desde la central de Estados Unidos. Garralda reconoció haber «estudiado» la operación aunque, añadió, «no parece que vaya a encajar con nuestro modelo porque no encaja ni el modelo de negocio ni la forma de la venta». Para añadir que «de todas las operaciones que hemos hecho nunca hemos participado en una subasta, nos sentimos más cómodos en las negociaciones bilaterales». Por lo que sentenció: «No vamos a seguir adelante. No estamos interesados en esa operación».

Respecto a la subida de las primas como medida para hacer frente al aumento de costes por la inflación, el presidente de la compañía recordó el carácter mutualista de la misma para señalar que: «Nuestra brújula no es maximizar el margen en las primas de autos; vamos a un 95% de ratio combinado». Un nivel superior al 91,8% con que ha cerrado 2022 en el ramo de Autos, aunque sensiblemente mejor (6,2 puntos porcentuales por debajo) que la media del sector, situada en el 98%.

«Nuestra política es de contención de las primas», aseguró categórico el máximo responsable de Grupo Mutua. «Tratamos de contenerlas, pero pocas veces hemos tenido una irrupción de los costes tan brutal como la padecida en 2022.; por tanto, algo vamos a tener que subir», dijo.

Y concluyó: «Trataremos de congelar [las primas de autos] lo máximo posible pero no podremos ‘congelar’ a tantos como en años pasados. Y trataremos de subirlas lo más tarde posible».

Esa es una de las razones que explican que el ratio combinado (la relación entre la suma del coste de los siniestros más los gastos sobre los ingresos) subirá al 95% en 2023. La otra es el incremento de la siniestralidad que la compañía espera para el ejercicio recién iniciado. «Nos vamos a ir a la zona estable [el 95% de ratio combinado] y, por tanto, vamos a sufrir cierto sacrificio en el margen, pero ese es el ADN de la propia Mutua».