Iberia ha reanudado los vuelos directos entre Madrid y el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía en Caracas (Venezuela) desde este jueves, 3 de septiembre, después de que la operativa se viera afectada con motivo de los terremotos sufridos en el país latinoamericano del pasado junio.

Así, la aerolínea liderada por Marco Sansavini vuelve a la capital con tres frecuencias semanales: lunes, jueves y domingo.

Tras la suspensión temporal de las actividades en el mencionado aeropuerto, Iberia retomó los vuelos con Venezuela el pasado 9 de julio, aunque operando en el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena en la ciudad venezolana de Valencia. Además, los trayectos de regreso a Madrid realizaron una escala técnica en Santo Domingo (República Dominicana).

Por su parte, Air Europa ya opera desde el martes en Caracas, coincidiendo con la reactivación de la actividad ese mismo día en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

En un comunicado, el presidente de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras, Francisco Garcés, informó que se habilitaron terminales temporales que cuentan con más de 10.000 metros cuadrados para la atención al público y abarcan el 25% de la capacidad operativa habitual de la terminal.

Las autoridades instan a los viajeros a ser previsibles y llegar a la instalación con dos horas de anticipación para los trayectos nacionales y tres horas en el caso de los itinerarios internacionales.

Próximo vuelo 8 de septiembre

Por otro lado, más tarde, el 8 de septiembre, será la fecha de regreso de Plus Ultra mediante una frecuencia los martes con Caracas, aunque mantendrá el resto de su operativa a Valencia hasta que el aeropuerto de la capital permita la normalidad y la recuperación total de los vuelos.

Con respecto a otras compañías, American Airlines también ha confirmado que reanudará sus vuelos directos entre Miami y Caracas a partir de este jueves, al igual que Iberia. De su lado, Copa Airlines reactivó la semana pasada sus conexiones con Caracas, alcanzando 29 frecuencias semanales entre Panamá y el país latinoamericano.