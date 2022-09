Iberdrola y Endesa defienden la tasa de Bruselas a Repsol y Naturgy frente al impuestazo de Sánchez

La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), integrada por Iberdrola, Endesa y EDP, defiende que el gravamen que se apruebe en España para las empresas energéticas esté armonizado con el que se aplique en toda la Unión Europea, y considera que lo que hay que hacer es poner un techo al precio del gas, para ellos el origen del problema, en lugar de más medidas a las eléctricas.

En su cuarto congreso, en el que se ha hablado sobre ese gravamen que en España se tramita, mientras que la Comisión Europea ha presentado un documento, que debatirán el 30 de septiembre los ministros de Energía, que sólo pone una tasa al beneficio de petroleras, gasistas, refinerías y al carbón. No obstante, la CE sí propone que las tecnologías que no usan gas, como las centrales nucleares e hidráulicas, tengan un tope en el precio de venta de su electricidad, 180 euros/megavatio hora (MWh), un límite muy superior al que hay en España para aplicar una minoración de los beneficios a las centrales no emisoras, que es de 67 euros/MWh.

La presidenta de Aelec, Marina Serrano, ha dicho que esperan que la proposición de ley que salga del Parlamento español sea coherente con la regulación que se apruebe en el reglamento comunitario, si bien, igual que el resto de los representantes de compañías eléctricas que han participado, ha negado la existencia de «beneficios extraordinarios».

Las compañías lo justifican en que ya hay una minoración de beneficios para las tecnologías que no usan gas y venden la mayor parte de su energía en contratos a largo plazo a precios muy por debajo de los del mercado.

Además, Serrano, en declaraciones a los medios de comunicación, ha señalado que les sorprendió que la proposición de ley del PSOE y Podemos en el Congreso grave los ingresos en lugar de los beneficios.

También el consejero delegado de Iberdrola en España, Mario Ruiz-Tagle, ha cuestionado que se pretenda gravar los ingresos de las eléctricas.

Ha señalado que, por ejemplo, la compensación que se paga a las centrales de ciclo combinado por la «excepción ibérica» y que se repercute a los consumidores, forma parte del valor de la factura, aunque sólo pasa por ella a su destino, que es servir de compensación para los ciclos.

La consejera delegada de EDP España, Ana Marques, también ha reclamado que las nuevas normas impositivas vayan sobre los beneficios y no sobre los ingresos. La secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, que ha participado en la inauguración del congreso, ha afirmado que afrontar la actual situación energética «requiere de la participación de todos» y de la «redistribución de esfuerzos de todos», también «de vosotros, de las empresas del sector energético», con las que espera contar.

La excepción ibérica

Dentro de esa armonización con la UE, la presidenta de Aelec ha defendido que España no debería quedar con un mecanismo de tope de precios diferente al de otros países europeos. La «excepción ibérica», aplicada en España y Portugal, ha supuesto un mayor funcionamiento de los ciclos combinados y, por tanto, del uso del gas, ha advertido. Marina Serrano ha indicado que, pese a que la situación climatológica de este verano, de una gran sequía, ha obligado a utilizar más los ciclos, lo cierto es que toda intervención del mercado tiene un efecto.

Además, ha dicho que la aplicación de la «excepción ibérica», que topa el precio del gas para generación eléctrica y compensa a los ciclos combinados por la diferencia entre el tope que se les ha puesto y el precio del gas en el mercado, ha supuesto una «distorsión» en el mercado minorista, al aplicarse no sólo a los clientes con tarifa regulada, sino también a los del mercado libre con contratos a tipo fijo.

En el mismo sentido, se ha pronunciado el director general de Regulación de Endesa, José Casas, quien ha dudado de la eficacia del mecanismo, y ha apuntado que, mientras que la demanda eléctrica ha bajado un 2 %, ha subido el consumo de gas. Ha criticado que la compensación por el coste del gas la tengan que pagar todos los consumidores, tanto los que tienen una tarifa regulada como los del mercado libre, que se acogieron a un precio fijo para evitar los vaivenes del mercado.

En su opinión, se deberían buscar fórmulas para que el coste de la compensación por el tope al gas para generación eléctrica se pague con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) o con lo recaudado por los derechos de emisiones de CO2.

Además, Casas ha precisado que el problema de los altos precios se debe al del gas, que se ha disparado, y aunque se lleva un año diciendo que es el origen, sólo se ponen medidas al sector eléctrico y no al gas. Según la directora de Energía Re-Power EU de la Comisión Europea, Cristina Lobillo, el Ejecutivo comunitario ya trabaja en esa cuestión y distintas opciones, pero no hay nada decidido aún.