Iberdrola eleva un 6,3% su electricidad distribuida a junio, impulsada por demanda y electrificación

La electricidad distribuida por Iberdrola a nivel global alcanzó los 136.648 gigavatios hora (GWh) en el primer semestre del año, lo que representa un incremento del 6,3% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, impulsada por el incremento de la demanda y el avance de la electrificación, según los datos del balance energético del grupo.

La energética incrementó la electricidad distribuida en todas las áreas geográficas en las que opera, destacando especialmente el Reino Unido, donde creció un 32,6%, impulsada por la integración de Electricity North West (ENW).

En lo que respecta a la capacidad de generación del grupo, aumentó cerca de un 4%, hasta los 56.827 megavatios (MW), lo que supone 2.300 MW adicionales, registrando los principales incrementos en las tecnologías eólicas (terrestre y marina), en las que añadió más de 1.400 MW, seguidas de la solar (1.000 MW). Por su parte, la capacidad mediante baterías creció un 117% gracias a los nuevos proyectos operativos en España y Australia.

Por áreas geográficas, destacó el incremento de potencia (23,2%) en Europa Continental y Australia, donde la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán añadió más de 1.000 MW, principalmente en eólica terrestre en países como Australia, Grecia y Portugal y solar en Alemania o Italia.

Por su parte, en los Estados Unidos sumó cerca de 800 MW en los últimos 12 meses, lo que supone un aumento del 7,3%, en el Reino Unido la capacidad aumentó en 400 MW y en España la capacidad creció en unos 600 MW.

En lo que se refiere a la producción, Iberdrola alcanzó los 61.318 gigavatios hora (GWh) en el primer semestre de 2026, casi un 1% más, gracias al aumento del 2% registrado en el segundo trimestre.

Por tecnologías, destacó la eólica marina, que aumentó un 23%, y por mercados, los mayores crecimientos se registraron en el Reino Unido (+27,3%), los Estados Unidos (+8%) y el resto del mundo (+11,5%).

Por lo que respecta a España, la producción se situó en los 32.732 GWh, en línea con el ejercicio pasado. Tras producir más de 12.000 GWh hidroeléctricos, las reservas se mantienen a 30 de junio a niveles cercanos al récord histórico, con más de 8.200 GWh almacenados, gracias a la capacidad de bombeo.