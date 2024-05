El helado más deseado de la historia ya es una realidad: la novedad de Nutella que arrasa en las redes

Cuando paseamos por los pasillos de cualquier supermercado, es fácil notar la extensa variedad de helados que pueblan los congeladores. Los sabores van desde los clásicos como vainilla y chocolate hasta mezclas exóticas que incluyen ingredientes deseados como el pistacho o los que resultan sorprendentes como el de nube de algodón. Todos estos helados están diseñados para sorprender y satisfacer cualquier paladar. Esta evolución en el mundo del helado demuestra no solo la creatividad de los fabricantes sino también el deseo de los consumidores por experimentar gustos nuevos y emocionantes. Sin embargo, incluso en este mar de innovación, ha habido un sabor que los aficionados al dulce llevan tiempo esperando con ganas.

Desde hace años, los fanáticos de Nutella han soñado con la posibilidad de un helado que traslade la rica y cremosa textura del famoso untable de chocolate y avellanas al frescor de un helado. Este deseo no solo se ve reflejado en los numerosos intentos caseros y recetas que circulan por Internet, sino también en las constantes peticiones a la marca para que haga realidad este sueño. Pues bien, ese sueño ha dejado de serlo y se ha convertido en una realidad palpable y deliciosamente fría.

El helado de Nutella por fin a la venta

La marca Nutella, conocida mundialmente por su irresistible crema de avellanas y cacao, finalmente ha lanzado su propio helado. Este nuevo producto ha sido una sensación desde su debut, capturando la atención no solo de los consumidores habituales sino también de influencers y gurús del sabor en las redes sociales. Pero, ¿qué hace que este helado sea tan especial?.

El helado de Nutella no sólo parece que vaya a ser todo un éxito en ventas este verano, sino que también ha capturado la atención de la comunidad online. Influencers y aficionados al dulce de plataformas como TikTok, Instagram y Twitter han compartido sus primeras impresiones, unboxing y reseñas del producto, generando una expectación que pocas novedades consiguen. En particular, la tiktoker @que_lo_pruebe_iris describió este helado como «lo mejor que he probado en mi vida», una afirmación que sin duda ha impulsado a muchos de sus seguidores a probar el producto y más cuando al final sentencia «Si te gusta la Nutella, corre, corre y corre a por él».

En el vídeo que ha subido a sus redes esta tiktoker, podemos ver como el helado de Nutella está disponible en una tarrina cuyo diseño ya lo tiene todo para convertirse en uno de nuestros favoritos, si bien recuerda al icónico tarro de cristal con la tapa blanca, lo que provoca una inmediata conexión emocional con los fans de la marca. Una vez abierto, los consumidores encuentran un helado de avellanas entrelazado con capas de rico chocolate, donde la esencia de Nutella es evidente pero no abrumadora. Esto resulta crucial para su aceptación, ya que equilibra perfectamente la indulgencia con la frescura que se espera de un helado.

Dónde comprar el helado de Nutella

Si eres amante de la Nutella y deseas probar este helado, que sepas que no lo encontrarás en cualquier supermercado. De momento, se vende en la cadena de supermercados Consum que cuenta con tiendas en varias comunidades, destacando sobre todo en Cataluña y en Comunidad Valenciana donde tienen centenares de tiendas.

El precio es de 5,99 euros para una tarrina de 230 euros, un precio que para algunos en redes sería algo caro, aunque a tenor de todos los vídeos que se están subiendo, como el que os mostramos, parece que merece la pena. Su sabor a Nutella, y esa textura cremosa, lo convierten en un producto que no parece que esta temporada vaya a tener un competidor directo.

Y es que resulta innegable que el helado de Nutella era uno de los más esperados por parte de los consumidores, dado que por fin podemos tener a nuestro alcance una experiencia de sabor única, provocando el que sea un firme candidato a convertirse en el helado que defina este verano. Pero no sólo eso, manera en que la marca ha sabido innovar sin perder su esencia es algo que muchos valoran y seguramente, a medida que más personas lo prueben y compartan sus opiniones, será interesante comprobar si como todo el mundo le augura, se posiciona en el mercado y se acaba convirtiendo no sólo en una moda de este 2024 sino en un helado clásico que por otro lado, podamos encontrar en muchos más supermercados.

¿A qué esperas entonces para probarlo? Se trata sin lugar a dudas del helado que muchos llevan tiempo esperando. Un helado auténticamente de Nutella, así que merece la pena que te des este capricho helado y no te quedes sin él, porque además estamos convencidos que dentro de poco lo veremos agotado en todas las neveras de Consum.