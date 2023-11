Hay una forma de cobrar la pensión por incapacidad permanente sin haber cotizado

En el complejo entramado del sistema de pensiones y prestaciones de la Seguridad Social en España, la obtención de la pensión por incapacidad permanente está comúnmente ligada a un historial de cotizaciones para poder tener acceso a ellas. No obstante, en este escenario, existen excepciones y alternativas que permiten a aquellos individuos que no han cotizado lo suficiente, poder recibir el apoyo necesario en casos de enfermedad o accidente que hayan mermado de forma significativa su capacidad laboral.

Incapacidad permanente

La incapacidad permanente se concede cuando una enfermedad o lesión persiste después de seguir el tratamiento recomendado y agotar el tiempo máximo de incapacidad temporal o baja laboral. Una vez concluida esta baja laboral, el trabajador se encuentra en la encrucijada de reintegrarse al empleo o solicitar la incapacidad permanente. Este proceso puede iniciarse de oficio, a petición del interesado o por solicitud de las entidades colaboradoras, y se encuentra sujeto a ciertos requisitos que incluyen estar en situación de alta o alta asimilada y contar con un mínimo de cotizaciones. Sin embargo, la necesidad de un periodo de cotización variará según la procedencia de la incapacidad.

La Seguridad Social puede exigir o no un periodo mínimo de cotización dependiendo del grado de incapacidad y de si esta proviene de una enfermedad común, un accidente de trabajo, una enfermedad profesional o un accidente no laboral.

Enfermedad común: En los casos en que la incapacidad se origina por una enfermedad común, se requiere un periodo mínimo de cotización, cuya duración variará según la edad del beneficiario. Además, se impone la condición de haber estado al menos 18 meses de baja por esta contingencia.

En los casos en que la incapacidad se origina por una enfermedad común, se requiere un periodo mínimo de cotización, cuya duración variará según la edad del beneficiario. Además, se impone la condición de haber estado al menos 18 meses de baja por esta contingencia. Accidente de trabajo, enfermedad profesional o accidente no laboral: Contrariamente, cuando la incapacidad proviene de un accidente de trabajo, una enfermedad profesional o un accidente no laboral, no es imperativo acreditar un periodo mínimo de cotización. En otras palabras, la Seguridad Social no demandará un mínimo de cotizaciones para acceder a la pensión por incapacidad permanente en estos casos. Un ejemplo ilustrativo podría ser el caso de un bombero que, durante su jornada laboral, sufre un accidente al caer desde una altura. En este contexto, la incapacidad resultante del accidente laboral no exigiría un periodo mínimo de cotización para acceder a la correspondiente pensión.

Cómo cobrar la pensión

Para aquellos individuos que, por diversas circunstancias, no han podido cotizar lo suficiente para acceder a la pensión de incapacidad permanente, pero sin embargo, presentan un grado de discapacidad igual o superior al 65%, la Seguridad Social ofrece una alternativa: la pensión no contributiva por invalidez. Esta opción no solo requiere cumplir con el requisito de discapacidad, sino que también se debe demostrar que los ingresos anuales no superan los 6.784,54 euros.

Las cuantías de estas prestaciones, administradas por las Comunidades Autónomas y el Imserso, varían entre los 6.784,54 euros anuales (484,61 euros mensuales) y la mínima del 25%, que asciende a 1.696,14 euros anuales (121,15 euros al mes). En situaciones de discapacidad igual o superior al 75%, con necesidad de asistencia para realizar actividades esenciales, se puede acceder al complemento del 50% sobre la cuantía íntegra, resultando en una pensión total de 726,92 euros al mes (10.176,81 euros anuales).

Estas opciones no solo brindan un sustento económico a aquellos que, por diversas razones, no llegan a cumplir con los requisitos tradicionales y mínimos de cotización para la incapacidad permanente, sino que también delinean un panorama más amplio y comprensivo en el abordaje de las necesidades de la población en situaciones de vulnerabilidad laboral y de salud. Estas ayudas son de vital importancia para las personas que las reciben, ya que de lo contrario, podrían no tener medios suficientes para afrontar sus necesidades básicas.