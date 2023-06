¿Has cotizado 10 años? Esta es la pensión a la que puedes optar

Para poder cobrar la pensión de jubilación en España es necesario cumplir una serie de requisitos en lo que respecta a la edad y los años cotizados. Este 2023, la edad de jubilación para quienes hayan cotizado más de 37 años y 6 meses es de 65 años, mientras que la de quienes no alcancen este tiempo de cotización es de 66 años y 4 meses.

En la actualidad, se exige acreditar como mínimo 15 años, de los cuales, al menos dos tienen que haberse cotizado en los últimos 15 años. Pero, ¿qué ocurre cuando una persona solo tiene 10 años cotizados en el momento de la jubilación?

Pensión no contributiva

En este caso, no puedes acceder a la pensión tradicional, que recibe el nombre de pensión contributiva, y tienes que optar por una pensión no contributiva.

«Son prestaciones económicas que se reconocen a aquellos ciudadanos que, encontrándose en situación de necesidad protegible, carezcan de recursos suficientes para su subsistencia en los términos legalmente establecidos, aun cuando no hayan cotizado nunca o el tiempo suficiente para alcanzar las prestaciones del nivel contributivo. Dentro de esta modalidad, se encuentran las pensiones de Invalidez y jubilación», explica la Seguridad Social.

La pensión no contributiva por jubilación es la que pueden solicitar las personas mayores de 65 años residentes en España que hayan cotizado 10 años, de los que dos tienen que ser anteriores a la jubilación.

Además, para poder optar a esta pensión, tienes que demostrar que no tienes los ingresos suficientes para mantener un mínimo nivel de vida. Este 2023, los ingresos máximos son de: 6.784,54 euros anuales, 11.533,72 euros (si conviven dos personas) y 28.834,30 euros (si tienen menores o mayores a cargo).

La cuantía de la pensión no contributiva de jubilación es de 484,61 euros mensuales, es decir, 6.784,54 euros al año. Ahora bien, si cobras en un 25%, se reduce a los 121,15 euros. En el caso de que en la unidad familiar haya dos beneficiarios de este tipo de pensión, cada uno puede cobrar 411,92 euros al mes, es decir, 5.766,86 euros anuales.

Por lo tanto, a diferencia de la pensión de jubilación tradicional, la no contributiva no se calcula según los años cotizados, sino con las rentas tanto del solicitante como de los convivientes. Por esta razón, es obligatorio presentar durante el primer trimestre del año una declaración con los ingresos de quienes forman parte de la unidad familiar. En caso de no hacerlo, se podría perder la pensión.

Cabe señalar que la gestión de las pensiones no contributivas recae sobre el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO).