Le han obligado a retirarlo: Carrefour la ha liado con este producto que vende y que no es seguro

Cuando tenemos un bebé, una de las cosas que más nos preocupa es su seguridad. Queremos que esté cómodo, feliz y protegido de cualquier peligro. Por eso, elegimos con cuidado los productos que compramos para él o ella, desde la cuna hasta la ropa, pasando por los juguetes y los accesorios. Entre estos últimos, hay uno que resulta imprescindible para la alimentación del pequeño: la trona o silla alta. Se trata de un elemento que facilita la hora de la comida, permitiendo que el niño se siente y empiece a comer alimentos sólidos. Además, favorece su autonomía, su aprendizaje y su sociabilidad, al poder compartir la mesa con el resto de la familia.

Sin embargo, no todas las tronas son iguales ni ofrecen el mismo nivel de seguridad. Algunas pueden tener defectos de diseño, de fabricación o de calidad que las hacen inestables, inseguras o peligrosas. Esto puede provocar que el bebé se caiga, se golpee o se atragante con alguna pieza suelta. Por eso, es muy importante revisar las características de la trona antes de comprarla, así como seguir las instrucciones de uso y de montaje. También es conveniente estar atentos a las alertas que puedan emitir las autoridades o los fabricantes sobre posibles problemas o riesgos de algunos productos. En este sentido, recientemente se ha dado a conocer un caso de una trona vendida por Carrefour que ha sido retirada del mercado por no cumplir con las normas de seguridad.

Carrefour retira una trona que no es segura

La trona en cuestión es el modelo Asalvo Quick Estrellas Celeste (ref. 18281), de la marca Asalvo, especializada en productos para bebés. Esta trona se ha vendido en los centros comerciales de Carrefour, tanto en tiendas físicas como online. Sin embargo, se ha detectado que este producto no se ajusta a los estándares de seguridad exigidos por la legislación europea. En concreto, no cumple con la Directiva General de Seguridad General de Productos, que establece los requisitos generales que deben cumplir todos los productos que se comercialicen en la Unión Europea. Tampoco cumple con la norma EN 14988, que regula específicamente las tronas para niños.

El motivo por el que esta trona no es segura es que tiene un problema de estabilidad. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que se ha hecho eco de la alerta, la trona puede inclinarse hacia los lados y provocar la caída del niño, con el consiguiente riesgo de lesiones o daños. Este fallo se debe a que la base de la trona no es lo suficientemente ancha ni resistente para soportar el peso y el movimiento del bebé. Además, el arnés de seguridad que sujeta al niño no es lo bastante firme ni ajustable, lo que facilita que el niño pueda deslizarse o salirse de la trona.

La retirada del producto y las medidas a tomar

Ante esta situación, la red de alerta rápida Safety Gate de la Unión Europea, anteriormente conocida como RAPEX, ha emitido un comunicado de seguridad sobre este producto, advirtiendo de su peligrosidad y ordenando su retirada inmediata del mercado. Esta red es un sistema que permite el intercambio rápido de información entre los Estados miembros y la Comisión Europea sobre los productos que presentan un riesgo grave para la salud y la seguridad de los consumidores. Su objetivo es evitar que estos productos circulen por el mercado interior y se ponga en riesgo a los ciudadanos.

Por su parte, el fabricante de la trona, Asalvo, ha reconocido el problema y ha tomado las medidas oportunas para solucionarlo. En su página web, ha publicado una nota informativa en la que explica que el defecto afecta solo a la trona Quick con nº de referencia 18281 y nº de lote 210240/2022. También ha procedido a la retirada de este producto y lote de los centros donde se estaba comercializando, en colaboración con Carrefour. Asimismo, ha pedido disculpas a los clientes por las molestias ocasionadas y ha ofrecido la posibilidad de devolver el producto y obtener el reembolso del dinero.

Para ello, los clientes que hayan comprado esta trona tienen dos opciones: devolverla en el centro comercial Carrefour en el que la hayan adquirido, presentando el ticket de compra; o devolverla a través de la propia marca, enviando un correo electrónico a su servicio de atención al cliente. En este caso, deben escribir ‘TRONA QUICK REF. 18281 LOTE 210240/20220’ en el asunto e incluir alguna fotografía del producto donde se vea el número de lote. La dirección de contacto es [email protected].

Este caso pone de manifiesto la importancia de la seguridad en los productos destinados al público infantil, especialmente en aquellos que pueden afectar a su salud, su integridad o su desarrollo. Los niños son los consumidores más vulnerables y, por tanto, los que más protección necesitan. Por eso, es fundamental que los productos que se les ofrecen cumplan con las normativas de seguridad vigentes, que garantizan unos niveles mínimos de calidad y de prevención de riesgos. Estas normativas se basan en estudios científicos, técnicos y médicos que evalúan los posibles efectos de los productos sobre los niños, teniendo en cuenta sus características físicas, psicológicas y comportamentales.