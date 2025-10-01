Hamco aspira en convertirse en el ‘Berkshire Hathaway español’ en Europa tras dar el salto a Luxemburgo

Hamco Asset Management, la gestora española liderada por John Tidd (Salt Lake City, 1963) es el último fondo español en dar el salto a Luxemburgo a través de su nuevo fondo Hamco Global Value, con 185 millones de euros bajo gestión, que la gestora estrena estos días tras domiciliarse en el pequeño país europeo. En concreto, Hamco AM es la última en una ola de fondos españoles que buscan atraer más inversión extranjero a través de un Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV, en francés). En términos sencillos, estos vehículos de inversión se parecen a fondos mutualistas que se conforman con las normas europeas.

«Muchas entidades no quieren vender a fondos españoles», ha explicado Tidd, el fundador de Hamco que busca captar a decenas de compañías en Asia (con énfasis especial en las Filipinas, Corea del Sur y Japón), Latinoamérica o Reino Unido. Además, ha dejado el listón muy alto: busca emular la estrategia del mítico inversor, Warren Buffet, el dotado inversor que estuvo al frente de Berkshire Hathaway hasta abandonarlo este año. «Seguimos a Warren Buffet y ascendemos en la escala de calidad». El fondo de Global Value colocará un mínimo del 65% en renta variable y se enfocará en dar más rentabilidad por dividendo, y será gestionada por Andbank Wealth Management en Luxemburgo.

Dentro de la cartera de este nuevo fondo, que ya cuenta con cerca de 60 posiciones, destacan empresas dentro de un abanico de países y mercados, desde Brilliance, el fabricante chino de los coches de la marca BMW, o Cardfactory, una cadena minorista en Reino Unido, hasta Jumbo, una juguetería griega. Los nombres pueden estar lejos de pesos pesados como Nvidia o Microsoft, pero el fondo asegura que priorizan sobre todo que las compañías sean asequibles y atractivas desde el punto de vista de rentabilidad. El tamaño medio de capitalización es de 2.200 millones de euros.

Los SICAVs se han vuelto cada vez más popular en Europa. En concreto, el número de estos vehículos registrados se ha disparado en los últimos años hasta los 83.873 fondos registrados, de poco menos que 5.000 en 2020, según el portal estadístico de Luxemburgo, Lustat. Hamco, anteriormente conocida como Horizon Asset Management Company durante 25 años, recibió el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en septiembre de 2024 para operar como una gestora. Hamco ha gestionado el fondo Hamco Global Value Fund desde 2006, cuándo aún contaba con la ficha de asesor financiero.