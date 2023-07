Hacienda está mandando la ‘carta del miedo’ a estos españoles: léela con atención

La famosa ‘carta del miedo’ de Hacienda es una realidad que puede llegar a cualquier casa de forma casi inmediata. Este mecanismo solo lo tiene en su poder la Agencia Tributaria, la administración tiene la ley a su favor y es capaz de hacer que se cumpla con mano de hierro y unas multas astronómicas. Contra Hacienda nadie puede ganar, más tarde o temprano puede hacernos llegar la famosa ‘carta del miedo’ provocando más de una carrera al baño y algunas lágrimas de impotencia al leerla con atención.

Esta es la ‘carta del miedo’ que Hacienda está mandando a estos españoles

No podemos huir de los impuestos. España es uno de los lugares del mundo en los que más se paga. Cada año pueden cambiar las normas y si te habías librado o habías intentado pagar menos, acabes con una cantidad de dinero que te hace tener que hacer la declaración de la Renta de forma obligatoria y pasar cuentas con la administración.

Eso significa que al final del recorrido se puede llegar a una cifra más grande de lo esperado. Pero cuidado, si te confías y no revisas las reglas del juego las consecuencias pueden ser terribles. Si antes del día 1 de julio no hiciste la Renta tal y como te correspondía hacer, será mejor que te prepares.

Aquellos contribuyentes que no han hecho la declaración de la renta y tenían que hacerla, sufrirán las consecuencias de todo el peso de la administración pública. En cualquier momento, desde el día 1 de julio hasta pasados 5 años, se puede recibir la temida carta del miedo que implica una cuantiosa multa.

Si pensabas librarte de pagar a Hacienda, nada más lejos de la realidad, si no has hecho la renta para no pagar, pagarás mucho más de lo que marcaba la ley en ese momento. Las multas si la declaración te ha salido a pagar pueden ser surrealistas, difíciles de sobrellevar, especialmente si ha sido por un despiste.

Los recargos sobre la cantidad marcada pueden ser del 150%, es decir, si tenias que pagar 200 euros, ya puedes hablar con el banco para pedir un crédito o hipotecar la casa, la cantidad de dinero que tendrás que pagar da mucho miedo. Si recibes el famoso sobre negro, será mejor que te sientes y leas con calma la notificación de Hacienda.