Se hace viral el nuevo limpiador del Mercadona: adiós a las manchas del colchón en 5 minutos

Mercadona es el supermercado número uno en España gracias a la calidad-precio de sus productos, pero también al hecho de que muchos de sus lanzamientos se hacen virales gracias a sus clientes. Cierto es que la empresa valenciana suele publicar y promocionar sus novedades en sus cuentas oficiales de X o de Instagram, pero gran parte de los productos de Mercadona que descubrimos en redes, surgen a raíz de las publicaciones de quienes los compran, ya que sorprendidos, comparten con todos lo buenos que están o también lo efectivos que son en el caso por ejemplo de los productos de limpieza. Es el caso del nuevo limpiador del Mercadona que ya se ha hecho viral por eliminar manchas en 5 minutos.

Cuando caminamos por los pasillos de Mercadona podemos sorprendernos con una amplia variedad de productos, pero lo cierto es que son tantos que seguro que muchos de ellos se nos escapan. Luego cuando estamos en casa, es cuando cogemos y nos ponemos a mirar TikTok y descubrimos ese nuevo helado, la nueva tarta que han sacado o como en este caso, el nuevo limpiador que es capaz de quitar las manchas del colchón en 5 minutos. Un limpiador especial para tapicerías que está arrasando actualmente en redes sociales y que de hecho es viral dada la eficacia que se muestra, y que está provocando que muchos corran a Mercadona para hacerse con una botella y ponerlo a prueba. ¿Quiéres conocer este nuevo limpiador? Pues atento porque te lo contamos todo.

El nuevo limpiador de Mercadona que ya es viral

En las últimas semanas, TikTok se ha llenado de vídeos en los que todo el mundo habla de un nuevo limpiador de Mercadona capaz de obrar el milagro con las manchas en los colchones, o también por ejemplo en el sofá o las alfombras. Del mismo modo que hace meses se hizo viral el spray de Mercadona que era capaz de eliminar las arrugas de la ropa sin necesidad de planchar, ahora todo el mundo habla de este limpiador especial para las tapicerías.

Ha sido un vídeo en concreto, que ya acumula más de 2,4 millones de visualizaciones, uno de los primeros en provocar la locura con este limpiador de Mercadona. Desde la cuenta de la coach @blancafercalmindfulness, se lanzó un vídeo en el que a través de varías fotos podíamos ver como una gran mancha en un colchón, desaparecería 5 minutos después de haber aplicado una capa de este nuevo producto.

El producto en cuestión no es otro que el Limpia Tapicerías y Alfombras con espuma activa Bosque Verde y que si bien llegó a las tiendas de Mercadona hace algún tiempo, es ahora cuando se ha convertido en un producto viral del que todo el mundo está hablando y no sólo debido al vídeo mencionado, sino a otros muchos como este otro que os mostramos en el que además nos dan un truco para evitar el olor que deja el producto una vez aplicado.

Así es el nuevo Limpia Tapicerías y Alfombras de Mercadona

Como te decimos, este nuevo limpiador de Mercadona se ha convertido en un producto eficaz, pero no sólo porque te quita las manchas del colchón o el sofá en sólo 5 minutos, sino que también resulta efectivo sobre las manchas en la alfombra. De hecho, según explica el propio Mercadona se trata de un producto apto para tratar manchas de sofás, sillones, sillas, cojines, colchones, alfombras y moquetas.

Pero, ¿cómo se utiliza este producto para obtener los mejores resultados? Ya lo hemos visto en el vídeo mostrado, aunque si lo que te preocupa es una mancha específica en una tapicería o alfombra, el primer paso que recomienda Mercadona es eliminar la suciedad superficial con un trapo, esponja o aspiradora, lo que ayuda a preparar la zona para que el producto pueda actuar de manera más efectiva. Luego, debes pulverizar el limpiador sobre un trapo húmedo que no destiña. Es importante asegurarte de que el trapo no suelte color para evitar transferencias no deseadas en tus textiles.

El siguiente paso consiste en frotar la mancha y su alrededor, aplicando una ligera presión para que el producto penetre bien en la fibra. Finalmente, retira el exceso de producto con un paño húmedo y aclara la zona. Este último paso es esencial para asegurarte de que no queden residuos del limpiador en la superficie, lo que podría afectar la textura o el color del textil a largo plazo.

Para una limpieza más amplia y profunda, el producto puede ser utilizado de manera diluida. Aquí, el procedimiento es igualmente sencillo. Solo necesitas diluir 50 ml de limpiador en 500 ml de agua, lo que te dará suficiente mezcla para cubrir áreas más grandes. Aplica la solución con un cepillo o esponja sobre la superficie que deseas limpiar, siempre asegurándote de que el material es apto para el tipo de textil en cuestión.

Después de aplicar el producto, retira el exceso con un trapo y aclara con un paño húmedo para evitar que queden restos de producto. Este método es perfecto para mantener tus tapicerías y alfombras como nuevas, eliminando la suciedad acumulada de manera eficiente.

Como puedes ver, el nuevo Limpia Tapicerías y Alfombras de Mercadona se presenta como una solución práctica y eficaz para mantener tus textiles del hogar en perfecto estado. Ya sea para manchas puntuales o una limpieza general, este producto te ayudará a mantener tus espacios acogedores y libres de suciedad. ¡Hazte con él y dale una nueva vida a tus tapicerías y alfombras!. Lo tienes disponible en todos los Mercadona en botella de 750 ml a un precio de 1,75 euros.