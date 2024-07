La guerra del vino: las bodegas acusan a las cooperativas de «no cumplir la ley y vender a pérdidas»

Desde el sector del vino existe un descontento hacia el Gobierno por el incumplimiento de la la Ley de la Cadena Alimentaria, que en algunos casos no se respeta por parte de las cooperativas y de las Sociedades Agrarias de Transformación (SAT), como indica la Asociación de Industrias Vitivinícolas Europeas (AIVE). Esta última asociación, que representa a las bodegas, acusa a las cooperativas de «vender a pérdidas».

Así lo ha asegurado a OKDIARIO, el presidente de AIVE, Lorenzo Delgado: «El Gobierno está dejando que las cooperativas y el SAT no cumplan la Ley de la Cadena Alimentaria, por lo que es una competencia completamente desleal con el resto de empresas que sí tenemos que cumplirlo porque a ellos les han dejado libres de vender a pérdidas y por debajo de costes de producción».

Se trata de una situación que hace daño a todo el sector y que afecta a sus propios socios. «Estamos hablando de competencia desleal con el resto de empresas y de un daño enorme a sus propios socios viticultores. Ellos liquidan la cosecha al año o al año y medio, y le pagan a los socios como han vendido, ya sea por debajo o por encima de costes de producción», explica.

La Ley de la Cadena Alimentaria se aprobó con el objetivo de evitar este tipo de situaciones. Sin embargo, como indica Delgado: «No se tiene en cuenta que están liquidando por debajo de los costes de producción, algo que la Ley de la Cadena Alimentaria exige y sanciona a quién no lo cumple».

Se vende a pérdidas

Una de las principales quejas es que se vende el vino a pérdidas. «Afecta al resto de bodegas porque se marca un precio y las cooperativas después empiezan a vender mosto sin filtrar por debajo de esos precios, sin consecuencias. Esto afecta al vino a granel y al embotellado, ya que este último lo están vendiendo algunas cooperativas a 0,70 euros, lo que no paga ni el vino ni el vidrio», asegura Delgado.

El problema de la Ley de la Cadena

La Ley de la Cadena es el problema, ya que exige unas condiciones que no todos cumplen. «Como empresa, entendemos que se ha sacado una ley (la Ley de la Cadena Alimentaria) en contra de las empresas, para perjudicar, porque algunas cooperativas no la respetan y supuestamente es para que no infrinjan la norma las empresas particulares», aclara.

Esta situación afecta directamente a los beneficios, como indica Delgado: «Hay cooperativas que intentan vender por encima de los costes de producción y hay otras muy grandes que malvenden. Daña al sector porque reduce el margen económico de beneficios de las empresas y está perjudicando a los viticultores».

«Pedimos al Gobierno que seamos todos iguales, ya que se habla tanto de la Ley de la Cadena Alimentaria, que es la solución, pues que cumplan todos, porque el 70%-80% de lo que se produce pasa por las cooperativas, y se está vendiendo sin una garantía porque venden por encima de costes, incluso por debajo», expone.

Daño al sector

Otro de los problemas es el uso del alcohol industrial, como asegura Delgado: «En el sector ha bajado el consumo de vino tinto, pero está entrando mucho alcohol industrial para la fabricación de bebidas espirituosas, como vermú u orujo, y nos lo estamos bebiendo mientras que el alcohol del vino o del orujo nos obligan a que lo vendamos para disolventes o combustibles, cuando debe ser al contrario».

«Están haciendo daño al sector y a Castilla-La Mancha que es la región que más viñedos tiene. Entonces, un vermú, que está hecho con vino, exigimos que esos grados añadidos sean de vino, porque ese alcohol está quitando consumir vino en las fábricas», explica.