Gotham City, el fondo bajista que hundió a Grifols en Bolsa el año pasado, sigue lanzando dardos a la compañía catalana a pesar de estar imputado en la Audiencia Nacional por manipulación de mercado. Este jueves publicó un nuevo informe sobre la compañía norteamericana Kyndryl, al borde de la quiebra a su juicio, que «le recuerda a Grifols».

Gotham anunció el miércoles en redes sociales que iba a publicar un nuevo informe sobre otra compañía de más de 10.000 millones de capitalización, cuya «contabilidad e información nos recuerdan a Grifols, sólo que ésta es norteamericana». Y de hecho, linkaba el anuncio que hizo en enero de 2024 de la inminente publicación del informe sobre la empresa biofarmacéutica española.

Tomorrow, we will release a report on yet another $10+ billion company. Its accounting and disclosures remind us of Grifols, except it’s American. At best, we believe shares face ~60%-75% downside, based on our estimates of its value. At worst, we believe shares are worthless. https://t.co/9nQtmcEby5

— Gotham City Research (@GothamResearch) March 26, 2025