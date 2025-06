Giro radical en tu nómina si trabajas de ésto: el SMI va a subir y así te afecta

Las empleadas del hogar son uno de los colectivos que se han beneficiado de la subida del Salario Mínimo Interprofesional en 2025. El SMI ha subido un 4,4% hasta los 1.184 euros brutos distribuidos en 14 pagas o en 1.381,33 euros en caso de que los salarios sean con 12 pagas anuales. Consulta en este artículo cómo afecta la subida del SMI en el sueldo de las empleadas del hogar, uno de los colectivos que siempre han sufrido la precariedad laboral.

La subida del Salario Mínimo Interprofesional es una de las pocas victorias que ha podido conseguir Yolanda Díaz como vicepresidenta del Gobierno a la deriva de Pedro Sánchez. Esta subida de 50 euros mensuales, que equivale a 700 euros anuales (un 4,4%), también estuvo empañada por el enfrentamiento con María Jesús Montero sobre la obligatoriedad de que el SMI tributara en el IRPF. Finalmente, esta decisión ha quedado aplazada para el próximo año en otro drástico giro de guion del Ejecutivo.

Las empleadas del hogar también se verán beneficiadas por la subida del Salario Mínimo Interprofesional que fue publicado en el Boletín Oficial del Estado en el Real Decreto 87/2025, de 11 de febrero. Esta normativa deja claro que las empleadas del hogar que trabajen por hora tendrán que percibir un mínimo de 9,26 euros por cada hora trabajada en el caso que incluya vacaciones.

El SMI en la nómina de las empleadas del hogar

Así que las empleadas del hogar verán cómo aumenta su salario en 50 euros mensuales hasta los 700 anuales. En total es una subida del 4,4%, pasando de 15.876 euros a 16.576 euros brutos anuales.

Esto equivale a un pago mensual de 1.184 euros brutos (1.095,87 netos) para las personas que reciban su salario en 12 pagas más las extras de junio y diciembre. Las empleadas del hogar que tengan las dos pagas extras prorateadas en las 12 nóminas anuales recibirán un pago mensual de 1.381,33 euros brutos, que equivale a 1.293,20 netos al mes.

La jubilación de las empleadas del hogar

Las empleadas del hogar siempre han sido uno de los colectivos que más han sufrido las malas condiciones laborales a lo largo de la historia. Un problema al que se enfrenta este colectivo es el de la jubilación, ya que durante muchos años estas trabajadoras siempre han tenido contratos precarios o incluso han podido desempeñar una función sin tener un contrato laboral.

Las personas que durante su trayectoria profesional han trabajado como empleadas del hogar y no cumplen con los requisitos mínimos de 15 años de cotización para ser beneficiarios de una pensión contributiva de jubilación pueden acogerse a una pensión no contributiva. Esta es una ayuda económica destinada a las personas que no llegan a una cotización mínima y que demuestran carencia de rentas.

Esta prestación está fijada en los Presupuestos Generales del Estado y coordinada por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, que las delega a las comunidades autónomas. Con la última subida de las pensiones en 2025, las pensiones no contributivas han subido hasta los 7.905,80 euros anuales, que equivale a 564,70 euros mensuales. Para poder ser beneficiario de esta pensión hay que cumplir los siguientes requisitos:

Tener 65 años o más.

Residir en territorio español y haberlo hecho durante un período de diez años.

Demostrar carencia de rentas y esto sucederá cuando el beneficiario tenga unos ingresos anuales de menos de 7.905,80 euros anuales.

Las empleadas del hogar con una discapacidad igual o superior al 65% también podrán ser beneficiarias de una pensión no contributiva de discapacidad. Para ello tendrán que tener entre 18 y 65 años, además de residir en territorio español y haberlo hecho durante un período de cinco años. El grado de discapacidad igual o superior al 65% también tiene que ser acreditado por un canal oficial. Durante los años en los que una persona sea beneficiaria de esta pensión, tendrá que demostrar una carencia de rentas que no supere los 7.905,80 euros anuales.