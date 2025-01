Giro de 180 grados para los mutualistas: cambio en la devolución de los 4.000 euros

Un cambio importante ha sorprendido a los mutualistas que esperaban recibir la devolución de hasta 4.000 euros por cotizaciones indebidas de ejercicios anteriores. La Agencia Tributaria ha comunicado que el formulario de solicitud de devolución que estaba disponible hasta el 22 de diciembre de 2024 quedó sin efecto, lo que implica que las solicitudes realizadas mediante este sistema ya no son válidas.

Además, cualquier solicitud presentada para la aplicación de la disposición transitoria segunda de la Ley del IRPF, correspondiente a los ejercicios 2022 y anteriores no prescritos, será también declarada nula si la devolución no se acordó antes de esa fecha. Este anuncio, inesperado para muchos, marca el inicio de un procedimiento completamente diferente que afectará a miles de mutualistas en España. El nuevo modelo, que ya ha comenzado a implementarse en 2025, ha despertado dudas y preocupaciones entre los afectados, quienes tendrán que adaptarse a un sistema más riguroso, segmentado y prolongado para recuperar las cantidades que les corresponden. Conozcamos a continuación al detalle este cambio en la devolución de los 4.000 euros para los mutualistas.

Cambio en la devolución de los 4.000 euros a mutualistas

Hasta ahora, los mutualistas podían gestionar devoluciones conjuntas de varios ejercicios fiscales a través de un formulario habilitado por la Agencia Tributaria. Este sistema, que simplificaba el proceso al permitir reclamar de manera conjunta los años no prescritos (2019 a 2022), ya no será aplicable.

En su lugar, la Agencia Tributaria ha establecido un nuevo modelo que segmenta las devoluciones por año fiscal. Esto significa que, a partir de este año, los mutualistas deberán presentar solicitudes individuales para cada ejercicio no prescrito, siguiendo un calendario específico y que a continuación os detallamos:

En 2025, podrán solicitar la devolución correspondiente al ejercicio fiscal 2019 y a los anteriores no prescritos.

podrán solicitar la devolución correspondiente al ejercicio fiscal 2019 y a los anteriores no prescritos. En 2026, se abrirá el plazo para reclamar el IRPF del ejercicio 2020.

se abrirá el plazo para reclamar el IRPF del ejercicio 2020. En 2027, podrán presentar solicitudes relacionadas con el ejercicio 2021.

podrán presentar solicitudes relacionadas con el ejercicio 2021. En 2028, finalmente se tramitarán las devoluciones correspondientes a 2022.

Este cambio no sólo complica el proceso administrativo, sino que también prolonga significativamente los tiempos de espera para recuperar el dinero, especialmente para quienes esperaban resolver la situación de manera más ágil.

El impacto de la eliminación de los intereses de demora

Uno de los puntos más polémicos del nuevo sistema es la eliminación de los intereses de demora para aquellas devoluciones que no se aprobaron antes del 22 de diciembre de 2024. Hasta ahora, los mutualistas tenían derecho a reclamar estos intereses si Hacienda no cumplía con el plazo de seis meses para realizar la devolución.

Sin embargo, con las nuevas disposiciones, las solicitudes presentadas bajo el antiguo sistema y no aprobadas antes de la fecha límite quedan sin efecto, eliminando cualquier posibilidad de recibir compensación adicional por el tiempo de espera.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) del 21 de diciembre de 2024 explica que las devoluciones correspondientes a períodos anteriores a 2025 seguirán un calendario anual, y no se admitirán nuevas solicitudes que no cumplan con las condiciones estipuladas. Esta medida no sólo frustra las expectativas de los mutualistas, sino que también pone en evidencia un cambio significativo en la política de devoluciones de Hacienda.

¿Qué pasos deben seguir los mutualistas afectados?

Ante este nuevo escenario, los mutualistas deberán estar atentos al calendario y cumplir con los requisitos establecidos por la Agencia Tributaria para presentar sus solicitudes de devolución.

La Agencia Tributaria ha anunciado que pondrá a disposición formularios específicos en su Sede Electrónica durante el plazo voluntario de presentación de la declaración del IRPF. Esto significa que los mutualistas tendrán que realizar el trámite cada año, durante la campaña de la Renta correspondiente al ejercicio que deseen reclamar.

Para evitar errores o retrasos adicionales, se recomienda a los afectados:

Revisar detenidamente la documentación necesaria para cada ejercicio fiscal.

detenidamente la necesaria para cada ejercicio fiscal. Consultar las actualizaciones publicadas en la página oficial de la Agencia Tributaria.

las publicadas en la página oficial de la Agencia Tributaria. Asegurarse de que las solicitudes cumplan con los requisitos establecidos en el BOE.

¿Qué pueden hacer los mutualistas para minimizar el impacto?

Aunque el nuevo sistema es más complicado, hay estrategias que los mutualistas pueden adoptar para facilitar el proceso:

Planificación anticipada : preparar la documentación necesaria con suficiente antelación.

: preparar la documentación necesaria con suficiente antelación. Asesoramiento profesional: consultar con expertos fiscales para asegurarse de que las solicitudes cumplan con los requisitos.

consultar con expertos fiscales para asegurarse de que las solicitudes cumplan con los requisitos. Seguimiento del calendario: estar atentos a las fechas clave de presentación para evitar perder los plazos.

En un contexto donde los cambios son inevitables, la organización y el conocimiento son herramientas clave para minimizar el impacto negativo de este nuevo procedimiento.

En conclusión, el giro en la devolución de los 4.000 euros para mutualistas marca el inicio de un sistema más complejo y segmentado, que requerirá mayor atención y esfuerzo por parte de los afectados. Aunque el nuevo modelo promete una estructura más ordenada, su implementación plantea desafíos significativos para quienes esperaban recuperar su dinero de manera más ágil.

La eliminación de los intereses de demora y la obligación de presentar solicitudes anuales aumentan la carga administrativa y los tiempos de espera, generando inquietud entre los mutualistas. Sin embargo, con una planificación adecuada y atención a los detalles, será posible adaptarse a este nuevo escenario y reclamar lo que corresponde.