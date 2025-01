Adiós a los móviles de siempre: el invento que llega para sustituir las tarjetas SIM y promete ser más seguro

Hay un invento que llega para sustituir a las tarjetas SIM y promete ser más seguro de lo que podríamos llegar a pensar. Estamos ante un tipo de elemento que puede acabar siendo lo que marque una diferencia importante. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que está por llegar, en un futuro en el que la seguridad que podemos empezar a tener algunos detalles que pueden ser claves.

Los móviles van a dejar de usarse para siempre, por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que está por venir. Llega un destacado cambio de ciclo que puede ser el que nos haga disfrutar de una seguridad máxima de la mano de un invento que le dará un mayor protagonismo a un teléfono del que dependemos al máximo. Siendo uno de los elementos que acabará convirtiéndose en la puerta de entrada de gran parte de las estafas que gracias a estos profesionales podemos evitar de una forma o de otra. Los móviles de siempre tienen los días contados.

Los móviles de siempre cambiarán

Estamos viviendo la época dorada de una telefonía que ha evolucionado desde la nada, durante las últimas tres décadas. Recordamos que hasta no hace mucho los teléfonos fijos se convirtieron en la única forma de poder conectar a las personas y permitir que se comuniquen entre ellos.

De tal manera que lo que hacíamos es hablar de teléfono a teléfono, una herramienta que estaba en un lugar en concreto de la casa y que no conectaba a las personas. Podías separarte de él y hablar cara a cara, algo que ahora no tenemos o no hacemos con tanta frecuencia como hace unos años.

Sin duda alguna, es la revolución que nos aleja de una forma de comunicación y nos acerca a otra. Los teléfonos están cambiando a una velocidad que nos resultará especialmente sospechosa. Sobre todo, si tenemos en cuenta que estaremos ante algunos elementos que se convertirán en claves.

Tenemos nuestra vida en un teléfono que hasta ahora dispone de una pequeña tarjeta SIM que nos asegura estas conexiones que pueden ser claves en muchos sentidos. Por lo que, habrá llegado el momento de saber hacía donde va este teléfono que puede darnos más de una alegría o disgusto.

El invento que llega para sustituir las tarjetas SIM y promete ser seguro

La seguridad que podemos conseguir con este invento que puede cambiarlo todo es total, sobre todo, si tenemos en cuenta lo que nos está esperando. De la mano de una serie de elementos que pueden ser los que marcarán una diferencia importante en muchos sentidos.

Orange nos explica desde su blog la historia de este objeto y el futuro que nos espera: «Nació un 30 de julio de 1991 como sistema de identificación obligatorio en la red GSM. Se la llama SIM por el acrónimo de Subscriber Identity Module, que traducido al español sería algo así como módulo de identificación de abonado. Aunque estas tarjetas pasan la mayor parte de su vida dentro de dispositivos como teléfonos y módems, todo el mundo ha visto alguna vez una: es una pequeña placa inteligente que se conecta a los citados gadgets a través de una ranura lectora. En la tarjeta se almacena de manera segura la clave del servicio del suscriptor, que es lo que permite ser un elemento único en la red de comunicaciones. Esto posibilita cambiar la SIM a otros teléfonos y seguir usando nuestro número».

Siguiendo con la misma explicación: «A pesar de estar escondida, su diseño ha pasado a ser icónico, ya que sus formas y elementos son reconocibles y se relacionan con facilidad con la conectividad en telefonía móvil. Gran parte del mérito se lo tenemos que dar a la implantación masiva y a las tres décadas de uso, pero también al buen hacer de Giesecke+Dvrient (G+D). Este grupo tecnológico de seguridad alemán fue el encargado de diseñarlas. En 1991 construyó 300 tarjetas para utilizarlas por primera vez sobre las redes GSM del operador finlandés Radiolinja, en la actualidad Elisa. Hoy no necesita presentación, ya que está en todas partes, y permite que más de 5000 millones de teléfonos se conecten a las redes de telecomunicaciones. Con la llegada de la red 5G y los dispositivos IoT esta cifra se estará multiplicando con facilidad por cuatro. Siempre y cuando las tarjetas virtuales no consigan jubilar a la treintañera SIM».

El futuro parece que será radicalmente distinto a como lo esperaríamos: «Parece que fue ayer, pero la tecnología eSIM (o SIM embebida) lleva en el mercado desde 2012, con la misión de reemplazar a las tarjetas tradicionales. Es una propuesta que elimina la pequeña placa física, ya que los datos de identificación pasan a estar integrados en los propios dispositivos.Las ventajas son diversas: desde evitar la manipulación física de la tarjeta en el teléfono hasta la simplificación para introducir el perfil en nuevos dispositivos o contratar servicios de operadoras diferentes. Desde el punto de vista del diseño de los dispositivos, también es positivo dejar libre el espacio que ocupaba la ranura de la tarjeta física. Algo realmente importante si hablamos de wearables como relojes inteligentes».