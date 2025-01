La periodista del diario podemita Público, Ana Pardo de Vera, hizo nuevamente gala de sus ya conocidas expresiones clasistas y degradantes durante el acto conmemorativo por el 50 aniversario de la muerte de Franco, celebrado en el Museo Reina Sofía y presidido por Pedro Sánchez. Su víctima fue el reportero camerunés de Periodista Digital, Bertrand Ndongo, que se encontraba cubriendo la llegada de los asistentes al evento cuando se produjo el altercado. Al acercarse a Pardo de Vera, la periodista perdió los papeles, le insultó llamándole «tonto, negro y fascista» y le arrojó el micrófono al suelo entre risas. Según Ndongo, también le llamó «gorila».

Una casi enloquecida Pardo de Vera le dijo a Ndongo: «Hay que ser tonto para ser negro y fascista», por la cercanía del reportero camerunés con Vox. No deja de ser irónico que la periodista haya aprovechado los fastos de Franco con los que la izquierda celebra «la democracia y la libertad» para insultar y denigrar a quien no piensa como ella.

Conocida en la profesión como La Condesa, tanto por provenir de una familia de alcurnia gallega como por sus comentarios despectivos y humillantes a gente de la misma clase trabajadora que dice defender en las tertulias, Pardo de Vera ya dejó otros momentos similares como cuando en 2018 acusó a un taxista de estar acosándola por darle conversación durante un viaje: «No hay nada más imprudente e incómodo que un taxista hablando contigo como si te conociera, con todas las confianzas. Flaco favor le hacen al gremio, créanme. Ganas de salir huyendo», escribió en sus redes sociales.

Otro momento estelar de Pardo de Vera fue cuando en abril de 2023 tuvo que pedir perdón a un padre víctima de Infancia Libre al que acusó falsamente de «pederasta». «El 26 de mayo de 2022 me equivoqué con un dato. Imputé una condena por pederastia a un hombre, Rafael Marcos, que no la tenía. Quiero pedir disculpas y rectificar por ello. Lamento muchísimo el daño causado», dijo visiblemente nerviosa y lejos del tono pendenciero del que suele presumir en las tertulias televisivas.

¿Llamó «gorila» Pardo de Vera a Ndongo?

En el vídeo puede apreciarse cómo la directora corporativa de Público, panfleto afín a Podemos, arroja el micrófono al suelo y le dice algo inaudible pero que según Ndongo fue: «Ve a cogerlo como un gorila». Un comentario racista que la periodista luego en redes negó haber dicho. «¿Ves como lo de ser negro y de Vox colapsa la neurona? Es tan fácil demostrar que no te llamé ‘gorila’ como que me denuncies. Tranquilo, soy asquerosamente rica», se choteó tras el bochornoso incidente en X.

Según relata Ndongo, el personal de seguridad de Sordo obstaculizó su trabajo periodístico, mientras que el líder sindical optó por atender únicamente a Canal Red, la televisión del chavista Pablo Iglesias. Posteriormente, cuando Sordo conversaba con la periodista Pardo de Vera y el comentarista Gonzalo Miró, se produjo un enfrentamiento verbal entre Pardo de Vera y Ndongo.

Tras su altercado con Pardo de Vera, el carismático reportero camerunés -conocido cariñosamente como El Negro de Vox- tuvo unas palabras para quienes le manifestaron su apoyo en las redes: «Simplemente me gustaría mandar un beso y un mensaje de agradecimiento a todos ustedes, a todos los fachas, a todos los fascistas, a todos los racistas, a todos los xenófobos, a todos ustedes que os han pegado esa etiqueta por decir la verdad. Porque junto a ustedes nunca me he sentido despreciado, nunca me he sentido inferior. Nunca nadie ninguno de vosotros me ha mirado como uno menos. Ninguno de vosotros se ha quedado nunca con mi color de piel ni con nada. Siempre con vosotros me he sentido como uno más».