En GDELS Santa Bárbara Sistemas ya se han puesto en marcha las actividades de formación de conductores del blindado ‘Hunter’
Las instalaciones de pruebas de GDELS Santa Bárbara Sistemas en Sevilla están recibiendo las primeras actividades para la formación de conductores del blindado 'Hunter'
Las instalaciones de pruebas de GDELS Santa Bárbara Sistemas en Sevilla están recibiendo las primeras actividades para la formación de conductores del blindado Hunter, enmarcado dentro del programa del mismo nombre y adoptado por Letonia como parte de su estrategia para la modernización militar.
En 2025, el Ministerio de Defensa de Letonia firmó dos contratos con Santa Bárbara Sistemas para la fabricación de 84 vehículos blindados Hunter, la nueva generación de vehículos de combate de infantería derivados de la plataforma ASCOD, distribuidos en dos pedidos de 42 unidades cada uno.
De este modo, ya se han puesto en marcha las actividades de formación de conductores, dentro del marco de la ejecución de este programa. Dichas actividades se están desarrollando antes de lo previsto con la participación de una delegación del Ministerio de Defensa de Letonia.
«Este hito temprano refleja un enfoque del programa en el que la producción y la formación avanzan en paralelo, lo que reduce el tiempo hasta la primera puesta en servicio y acelera la familiarización de los usuarios», ha destacado la empresa en una publicación en LinkedIn.
Del mismo modo, Santa Bárbara ha subrayado que este avance es una «clara demostración de su enfoque en ofrecer una capacidad militar real, y no solo plataformas, garantizando que la operatividad se alcance al mismo tiempo que la ejecución industrial». «Garantizar la operatividad es decisivo», ha afirmado.
¿Qué es GDELS Santa Bárbara Sistemas?
Santa Bárbara Sistemas (GDELS) es una de las mayores empresas de defensa en España y una base fundamental de su industria militar. Su trayectoria se remonta a siglos de tradición en la fabricación de armamento nacional; la compañía se unió en el año 2001 al grupo multinacional estadounidense General Dynamics. Y a día de hoy, se especializa en el diseño, fabricación y mantenimiento de vehículos blindados de combate, sistemas de artillería y municiones de alta tecnología.
Además, la empresa es reconocida internacionalmente por programas referenciales como el blindado de ruedas VCR 8×8 Dragón, el vehículo de cadenas ASCOD, conocido en España como Pizarro y en el Reino Unido como Ajax, y el carro de combate Leopard 2E. Su papel va más allá de la mera producción, trabajando como un integrador de sistemas complejos que mueve a toda una red de subproveedores tecnológicos nacionales. Gracias a su capacidad de exportación y a su constante inversión en I+D+i, posicionándose como un socio estratégico esencial para el Ministerio de Defensa español y las fuerzas armadas de diversos países de la OTAN.