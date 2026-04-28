En GDELS Santa Bárbara Sistemas ya se han puesto en marcha las actividades de formación de conductores del blindado ‘Hunter’

Las instalaciones de pruebas de GDELS Santa Bárbara Sistemas en Sevilla están recibiendo las primeras actividades para la formación de conductores del blindado Hunter, enmarcado dentro del programa del mismo nombre y adoptado por Letonia como parte de su estrategia para la modernización militar.

En 2025, el Ministerio de Defensa de Letonia firmó dos contratos con Santa Bárbara Sistemas para la fabricación de 84 vehículos blindados Hunter, la nueva generación de vehículos de combate de infantería derivados de la plataforma ASCOD, distribuidos en dos pedidos de 42 unidades cada uno.

De este modo, ya se han puesto en marcha las actividades de formación de conductores, dentro del marco de la ejecución de este programa. Dichas actividades se están desarrollando antes de lo previsto con la participación de una delegación del Ministerio de Defensa de Letonia.

«Este hito temprano refleja un enfoque del programa en el que la producción y la formación avanzan en paralelo, lo que reduce el tiempo hasta la primera puesta en servicio y acelera la familiarización de los usuarios», ha destacado la empresa en una publicación en LinkedIn.

Del mismo modo, Santa Bárbara ha subrayado que este avance es una «clara demostración de su enfoque en ofrecer una capacidad militar real, y no solo plataformas, garantizando que la operatividad se alcance al mismo tiempo que la ejecución industrial». «Garantizar la operatividad es decisivo», ha afirmado.

¿Qué es GDELS Santa Bárbara Sistemas?