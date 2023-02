Gamer, no puedes dejar pasar esta oferta: el teclado de Lidl que lo está petando por su rapidez

Si eres aficionado a jugar videojuegos desde tu ordenador o de hecho pasas muchas horas delante de tu PC, es importante que tengas un buen equipo entre el que no te puede faltar un buen teclado. Y en el caso de que busques uno de los mejores no tienes que irte muy lejos. Gamer, toma nota y no dejes pasar esta oferta: te presentamos el teclado de Lidl que lo está petando por su rapidez.

El teclado de Lidl que lo está petando

Entre las muchas novedades que tienes ahora disponibles en el bazar de Lidl y además a precio de oferta, destaca actualmente el completo Teclado gaming semimecánico, que aunque esté recomendado para gamers, lo cierto es que también vas a poder sacarle mucho partido en el caso que desees tener el mejor teclado para tu ordenador.

Un teclado de gran tamaño que destaca además por tener iluminación de fondo y del que Lidl nos explica que cuenta con unas teclas «potentes» capaces de ofrecer una mejor respuesta táctil y además garantizar un rendimiento preciso.

Entre las características a destacar también de este teclado tenemos un control continuo dado que tiene una función «anti-ghosting» en todas las teclas, así como la presencia de elementos de control multimedia integrados que te van a servir para de una forma más cómoda controlar la música y los vídeos. Además, tiene un reposamuñecas grande que es desmontable para una mayor comodidad así como una carcasa resistente que es apta para un uso intensivo.

Un teclado que tiene unas medidas aproximadas de 3,5 x 44,9 x 16,2 cm y un peso de 1,15 kilos, perfecto para completar tu espacio «gaming». Es compatible además con Windows 7 o superior y Mac OS 10.11 o superior.

Se trata sin duda del teclado más completo que puedes encontrar en el mercado, tanto para ti si eres gamer experimentado, como para tus hijos en el caso de que comiencen ahora a jugar sus primeras partidas. El precio de este teclado es además el más económico de todos ya que está de oferta por 34,99 euros. Un teclado que ya está disponible en la tienda online de Lidl de modo que no tardes en ir a por él antes de que se agote. Y en el caso de que lo quieras compra en uno de sus tiendas físicas, puedes hacerlo aunque en este caso no se va a poner a la venta hasta el próximo lunes 27 de febrero.