La frase de Amancio Ortega que resume su filosofía de vida: «No necesitamos consultores. ¿O resulta que van a conocer más nuestro negocio unas personas que no lo viven día a día, como nosotros?»

Amancio Ortega (Busdongo de Arbas, 28 de marzo de 1936) vive a sus 90 años orgulloso después de haber creado una de las empresas más importantes de la historia de nuestro país: el grupo Inditex. El empresario gallego, que está considerado como una de las personas más ricas del mundo, también ha invertido parte de su dinero en la Fundación Amancio Ortega, que ha destinado cientos de millones a la sanidad, educación, asistencia social y becas para los jóvenes españoles. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la última reflexión viral y las mejores frases de Amancio Ortega.

«No necesitamos consultores. ¿O resulta que van a conocer más nuestro negocio unas personas que no lo viven día a día, como nosotros?». Esta es la última frase que se ha hecho viral y fue pronunciada en su día por un Amancio Ortega que ha tenido unos mandamientos a la hora de operar que le han hecho pasar de tejer en tiendas de ropa a los 12 años, a fundar en 1963 la compañía Confecciones GOA (especializada en Albornoces) y en 1975 abrir la primera tienda de Zara situada en La Coruña.

Esta fue la primera sede de lo que hoy es el Grupo Inditex, que en 2025 cifró el número de espacios físicos en 5.460. En la actualidad, Zara cuenta con alrededor de 1.500 tiendas y hoy Industria de Diseño Textil, S.A. es la mayor empresa de distribución de moda del mundo y cuenta con Óscar García Maceiras como CEO de la empresa. Actualmente cuenta con tiendas como Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius o Lefties. Es decir, la mayoría de tiendas que a día de hoy puedes ver en un centro comercial.

Las mejores frases de Amancio Ortega

Amancio Ortega también ha hecho un gran ejercicio de filantropía gracias a la Fundación Amancio Ortega, que ha aportado cientos de millones en la sanidad, la lucha contra el cáncer, la educación, la asistencia social y becas para los jóvenes españoles. Por ello, en el año 2009 le fue concedida la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil. Durante su vida y obra, Amancio Ortega también ha dejado un legado de frases que sirven de inspiración a millones de personas repartidas en todo el mundo y que exponemos a continuación: