Los expertos en psicología coinciden: las personas que disfrutan de los días lluviosos no son tristes, en realidad aprovechan el ambiente tranquilo para reflexionar

Disfrutar de los días lluviosos puede estar asociado con la atención, el bienestar emocional y las experiencias que asociamos con el clima. Para algunas personas, escuchar la lluvia bajo techo les ayuda a descansar. En estas situaciones, la comodidad también puede favorecer la percepción de sentimientos que son ignorados durante el día.

Por qué la lluvia provoca una sensación de calma

El cielo nublado y gris, el sonido de las gotas cayendo y la opción de quedarse en casa brindan una atmósfera placentera para quienes les gusta este clima. La experiencia no es universal a todas las lluvias: mirar una precipitación suave desde la ventana no es igual a sufrir una tormenta yendo a trabajar. La percepción de protección influye en este bienestar.

Los sonidos naturales pueden favorecer la relajación, pero la lluvia no tiene por qué ser relajante para todos. Un análisis publicado por Science of the Total Environment halló efectos ventajosos para la recuperación en la exposición a sonidos naturales, si bien los resultados no son homogéneos. La intensidad, el volumen y los recuerdos asociados al ambiente influyen en la respuesta. El significado personal de la lluvia es trascendental. Aquellos que la relacionan con tardes de lectura sienten otros estímulos distintos a quienes trabajan al aire libre o tienen miedo a las inundaciones, por ejemplo.

Qué detalles pueden hacer este momento más confortable

El disfrute no suele centrarse solo en la acción de llover, sino en una mezcla de actividades y sensaciones que vienen derivadas de la lluvia. Estos son algunos elementos que pueden ayudar a crear este entorno acogedor:

Escuchar el sonido de la llovizna mientras estás en un lugar resguardado

Observar el paisaje por la ventana sin necesidad de hacer nada más

Leer un libro o escuchar música

Preparar una bebida caliente para hacer el momento aún más relajante

Rememorar buenos recuerdos de otras tardes de chaparrones

Cómo fomenta una pausa la introspección

Cuando desaparece la necesidad de charlar, estar al tanto de otras situaciones o tomar decisiones, puede surgir un momento para reflexionar sobre la propia existencia. Al pensar, la persona rememora situaciones que le han podido incomodar, darse cuenta de que está cansado o meditar profundamente sobre una preocupación. Aunque la lluvia no es una condición necesaria para reflexionar, sí ayuda a hacerlo.

Los momentos de soledad pueden venir acompañados de reflexión y descanso. Esto no quiere decir que exista una falta de apoyo o compañía. La introspección también depende de cómo se vive la pausa. El silencio puede resultar plácido en una ocasión y todo lo contrario en otra, dependiendo del estado de ánimo.

El gusto por este clima no revela ningún rasgo psicológico

El hecho de disfrutar de los días lluviosos no está relacionado con que alguien sea más profundo, equilibrado, sensible o reflexivo. El término ‘pluviofilia’ se usa comúnmente para referirse a esta predilección, pero no sirve como diagnóstico psicológico. Las personas más sociables pueden disfrutar de una tarde lluviosa en casa, al igual que las más reservadas del ocio al aire libre y con sol. El gusto por el clima revela una pista sobre los placeres específicos de una persona, pero no resume ni la personalidad ni las emociones.