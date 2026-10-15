Pericles, estratega de la antigua Grecia: «El secreto de la verdadera felicidad es la libertad, y el secreto de la libertad es el valor»

¿Qué necesitamos realmente para ser felices? A lo largo de la historia, filósofos y pensadores han intentado responder a esta pregunta, pero algunas de las reflexiones más conocidas siguen teniendo su origen en la Antigüedad. Pericles, uno de los estrategas más influyentes de la Atenas clásica, defendió una idea que continúa invitando a la reflexión, ya que la felicidad está estrechamente ligada a la libertad, y esta requiere valor.

La felicidad empieza con la libertad

La frase «El secreto de la verdadera felicidad es la libertad, y el secreto de la libertad es el valor» expresa una idea sencilla, ya que resulta difícil construir una vida plena cuando no podemos decidir nuestro propio camino. La libertad permite elegir, desarrollar nuestras capacidades y actuar de acuerdo con nuestras convicciones, en lugar de vivir permanentemente condicionados por el miedo o la imposición de otros.

Sin embargo, ser libre también implica asumir responsabilidades. Tomar decisiones importantes, defender una opinión o abandonar una situación que nos perjudica puede exigir valentía, especialmente cuando existe el riesgo de equivocarse o de enfrentarse a la incomprensión de los demás. Desde esta perspectiva, el valor no consiste en no sentir miedo, sino en evitar que el miedo determine todas nuestras decisiones.

Quién fue Pericles

Pericles fue un político y orador ateniense del siglo V a. C., una figura fundamental durante el periodo de esplendor de Atenas. Bajo su liderazgo, la ciudad reforzó sus instituciones democráticas y desarrolló una intensa actividad cultural y arquitectónica. Su época estuvo marcada también por las tensiones con otras ciudades griegas, que desembocaron en la guerra del Peloponeso contra Esparta y sus aliados.

Su pensamiento se conoce, en buena medida, gracias a Tucídides, historiador que relató el conflicto en su obra Historia de la guerra del Peloponeso. En ella incluyó el conocido discurso fúnebre pronunciado, según su relato, para honrar a los atenienses muertos durante el primer año de la guerra, hacia el 431 a. C. El texto ensalza las instituciones, las costumbres y los valores que, en opinión del orador, distinguían a Atenas.

El valor de defender aquello que importa

En el discurso, Pericles relaciona explícitamente la felicidad con la libertad con valor. No plantea la valentía como una cualidad aislada, sino como una disposición necesaria para proteger aquello que permite a una comunidad vivir libremente. El contexto original era político y militar, ya que hablaba ante una sociedad que lloraba a sus muertos en la guerra.

La enseñanza que deja es clara, porque la felicidad no depende únicamente de lo que tenemos, sino también de la libertad para elegir cómo queremos vivir y del valor necesario para ejercerla.