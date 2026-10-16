El gasóleo de calefacción se encarece un 65% a las puertas del invierno y ya supera el precio de la crisis de 2022

Los más de dos millones de hogares de nuestro país que se calientan con combustibles para calefacción van a sufrir un golpe muy severo este invierno debido a la crisis energética derivada de la guerra de Irán, pues el gasóleo C (el que se utiliza en las calderas domésticas) se ha encarecido más de un 65% desde que empezara el conflicto el pasado 28 de febrero.

Así se desprende de los últimos datos de inflación publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) —relativos a septiembre—, aunque el titular no está tanto en la evolución como en el precio nominal, que en lo que llevamos de octubre ha superado por primera vez el récord registrado allá por junio de 2022, al calor de la crisis inflacionaria que siguió a la invasión rusa de Ucrania.

La historia es de sobra conocida. Hoy como ayer, estamos ante una crisis de oferta, pues por el estrecho de Ormuz, que Irán mantiene virtualmente cerrado desde hace ahora ocho meses, discurre alrededor de un 20% del comercio mundial de petróleo. Esto ha llevado el barril de crudo Brent —el de referencia en Europa— hasta los 106 dólares en los que cotizaba este jueves, cifra que supone un encarecimiento del 56% en comparación con la cotización de febrero.

Como ya se ha avanzado, la última vez que el mundo se enfrentó a un escenario similar fue en febrero de 2022, cuando el estallido del conflicto entre Rusia y Ucrania provocó una crisis de oferta de petróleo debido a las sanciones aplicadas contra el Kremlin. Algo similar ha sucedido este 2026, aunque hasta ahora quedaba algo de espacio para el optimismo porque las cotizaciones de los principales bienes afectados por el shock venían manteniéndose por debajo de los picos que alcanzaron hace ahora cuatro años; es el caso, por ejemplo, del precio del gas natural y la electricidad, que en España sigue relativamente contenido (en el caso de la luz, gracias a las renovables).

La tendencia se ha roto este mes de octubre. Según se lee en la última oleada de la estadística publicada por el Ministerio de Transición Ecológica, hasta el pasado miércoles el precio medio mensual del gasóleo C se situaba en 1,74 euros por litro, cifra que supone un hito porque es la más alta desde los 1,64 euros/litro registrados en junio de 2022.

En euros contantes y sonantes, esto significa que llenar una caldera de 500 litros para este otoño cuesta ya 850 euros, 300 más que antes de que empezara la guerra en Irán. No hay datos actualizados que permitan conocer exactamente a cuántas familias afectará este incremento, aunque la última estadística del INE (de 2021) apuntaba a que los usuarios de este insumo eran más de dos millones, la mayoría de los cuales residen en zonas rurales.

Una vez desaparecida la rebaja especial del IVA, que en junio volvió al 21% tras permanecer un trimestre en el 10%, el alivio fiscal para los consumidores de este tipo de diésel ha quedado fiado al mecanismo de minoración en el Impuesto Especial de Hidrocarburos diseñado por Moncloa; no habrá tope de precios, como sí se ha previsto en el caso de las facturas dependientes de la Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas natural, modalidad a la que están acogidos unos 3,1 millones de usuarios en nuestro país.

Está por ver cómo evoluciona en los próximos meses el precio del petróleo y si el Gobierno aplica medidas adicionales una vez decaiga el actual real decreto anticrisis, el próximo 31 de diciembre. Por el momento, el conflicto en el Golfo Pérsico sigue activo y sin visos de terminar pronto, hecho que aboca a millones de familias a sufrir unos precios récord en el primer trimestre de 2027; entonces, a la senda alcista del diésel por la falta de oferta se sumará el aumento de la demanda en los meses más crudos del invierno.