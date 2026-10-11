La guerra de Irán convierte la deuda en un problema para una de cada cuatro empresas

El encarecimiento de la energía derivado de la guerra en Irán o, más bien, el giro en la política monetaria aplicado por el Banco Central Europeo (BCE) para enfrentar la amenaza inflacionaria, están empezando a hacer mella en la capacidad de financiación del sector privado en nuestro país. Así se desprende de la última oleada de la Encuesta a las empresas españolas sobre la evolución de su actividad, relativa al tercer trimestre de este año, que fue publicada el pasado viernes por el Banco de España.

Preguntados por los principales factores que condicionan su actividad, que es el capítulo de la encuesta verdaderamente relevante en este caso porque permite intuir por dónde irá la macroeconomía en los próximos meses, los encuestados responden que el precio de la energía sigue siendo el principal motivo de preocupación, aunque la financiación gana peso.

La proporción de firmas que señalan el acceso al crédito como un factor limitativo se incrementó en 5,4 pp entre julio y septiembre, hasta el 18,2%, con un aumento algo superior entre las de mayor tamaño. A su vez, la incidencia de los gastos por intereses de la deuda creció en 2,5 pp, hasta el 26,8%, aunque en este caso el impacto es mayor entre las pymes que entre las grandes compañías.

Si se echa la vista atrás a lo largo de la estadística, se observa que, antes de que estallara la guerra en Oriente Próximo, tanto el acceso al crédito como la gestión de la deuda venían de ser problemas menores al menos desde finales de 2024. Esto no es nada extraño, ya que hace dos años, precisamente, el BCE inauguró un ciclo de rebajas de tipos tras mantenerlos por encima del 3% desde el arranque de 2023 para combatir el alza de precios que siguió a la invasión rusa de Ucrania.

Cuando el supervisor europeo sube sus tipos de referencia, los intereses que pagan las empresas y los estados por el dinero prestado se incrementan, de ahí que las perspectivas financieras del sector privado hayan sido buenas durante el último bienio.

Pero este ciclo positivo acabó el pasado mes de junio, cuando la institución que preside Christine Lagarde elevó el tipo de referencia (el de facilidad de depósito) por primera vez en tres años, dejándolo en el 2,25%. A esta subida siguió otra -también de un cuarto de punto- el pasado mes de septiembre, y así se explica la creciente preocupación entre los empresarios por sus gastos de financiación.

A pesar de esto, y como ya se ha avanzado, el coste de los inputs energéticos sigue siendo el principal condicionante de la economía, pues afecta al 63,2% de las firmas, 1,4 puntos porcentuales más que en el trimestre anterior (abril-junio de 2026). La incertidumbre sobre la política económica también es un factor relevante, aunque su importancia se redujo en 4,4 pp entre julio y septiembre, hasta el 57,6%. Sigue en importancia la disponibilidad de mano de obra, que preocupa al 43,1 % de los encuestados.

En el lado de lo positivo, lo cierto es que durante el tercer trimestre de este año las perspectivas de las compañías españolas mejoraron si se tienen en cuenta todas las variables, aunque la situación sigue siendo frágil. Así, el porcentaje de encuestados que señalaron un efecto negativo sobre sus decisiones de inversión asociado al aumento de la incertidumbre -por la guerra en Irán- se situó en el 40,9%, levemente por debajo del 43,2% de tres meses antes.

A su vez, este verano hubo un ligero repunte de la facturación -medida en términos desestacionalizados- y una ligera bajada de la ocupación. En conjunto, los resultados sugieren un avance moderado de la actividad empresarial entre julio y septiembre, caracterizado por un sutil incremento de la inversión «y una menor incidencia percibida del conflicto en el Golfo sobre la actividad económica», señala el Banco de España.