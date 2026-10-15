HazteOir: «Mientras las cloacas del PSOE maquinaban contra la juez Biedma el BOE atentaba contra la independencia judicial con la Ley Bolaños»

La organización HazteOir ha criticado con dureza este jueves la operación de las cloacas del PSOE contra la juez Beatriz Biedma y contra la Ley de Nietos. Ha sido en la conferencia que ha convocado bajo el título de Libertades: La España que Sánchez quiere silenciar.

Nouna Lozano, letrada de HazteOir, ha asegurado rotunda que «al mismo tiempo que en las cloacas del PSOE maquinaban contra la juez Biedma, desde el BOE se maquinaba para acabar con la independencia judicial con la Ley Bolaños». Por su parte, el escritor Guillermo Rocafort, y el experto en inmigración Rubén Pulido, han hablado de la libertad y democracia tras la oscura convocatoria electoral de Pedro Sánchez.

Nouna Lozano ha comenzado relatando el «primer ataque» a la justicia española, el que achaca a la aprobación de la ley de la amnistía, que según ella, es una declaración directa del Gobierno de que «les da igual lo que digan los jueces».

También ha destacado la importancia de no ser impasivos ante los escándalos, los titulares, la corrupción o los ataques a la justicia, ya que cuando se «ataca a a la justicia o a un juez, nos atacan directamente a todos nosotros».

La juez Biedma ha estado claramente presente durante la intervención de Lozano, ya que la abogada ha expresado su «profunda admiración», hacia una mujer «valiente y firme» a la que ha expresado su gratitud por «defender la justicia».

Ley de Nietos

«Es una ley sectaria». Así se ha calificado Rocafort la Ley de Nietos: «Es una ley que nacionalizó a muchos en 2023», ha añadido. También ha revelado en primicia que, según sus fuentes, ahora mismo hay «aproximadamente, según los consulados españoles en Argentina, dos millones de personas esperando su turno, citas previas y luego la entrega de pasaporte», a lo que ha añadido también que «se habla de que se entregarán pasaportes hasta dentro de 20 años».

En cuanto a la ley, el escritor ha pedido que «lo primero que tiene que hacer el gobierno que entre es que la administración anule de oficio la instrucción». También ha destacado que el Gobierno se burla de las informaciones de amaño de las elecciones, y ha recordado que en el Parlamento «no se ha hablado del pucherazo» y que la oposición debería haber hecho una «guerrilla» que, según él, «no ha hecho».