Hoy, la provincia de Zaragoza se encuentra bajo una capa de nubes, con la amenaza de lluvia en Cinco Villas y posibles chubascos en el valle del Ebro. Las temperaturas descienden levemente, especialmente las máximas. El viento soplará moderado del suroeste en el sistema Ibérico y flojo en otras zonas. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: Probabilidad de tormentas y lluvia intensa

El cielo, con matices de gris y nubes inquietas, se despereza en Zaragoza mientras se espera un día marcado por la inminente llegada de la lluvia. Esta jornada promete ser húmeda, con un aire cargado que hará que la sensación térmica alcance los 20 grados, a pesar de una máxima de 17. A primera hora, el viento soplará suavemente desde el sur, permitiendo que las temperaturas se mantengan frescas, aunque más tarde, a medida que el sol se asome tímidamente, las nubes ominosas podrían descargar agua.

Ya por la tarde, el panorama cambiará notablemente, ya que la probabilidad de lluvia se volverá casi absoluta, transformando el ambiente en un espacio ideal para las tormentas. La temperatura irá cayendo a medida que caiga el sol, que se esconderá tras el horizonte a las 17:43. Con una humedad máxima del 85%, el ambiente se sentirá pesado, invitando a los zaragozanos a buscar refugio. Los que se atrevan a salir tendrán que ser precavidos, pues la tarde se prevé intensa, con la posibilidad de chubascos que refrescarán el aire.

Calatayud: inestabilidad y lluvias a la vista

La atmósfera en Calatayud dibuja un vaivén de sensaciones que presagia un día de notable inestabilidad. Al amanecer, un cielo encapotado se asoma con una tenue brisa, mientras los primeros indicios de lluvia empiezan a sembrar inquietud. A medida que avanza la mañana, las temperaturas se mantienen frescas, rondando los 10 grados, pero la situación se torna más intensa por la tarde, con el cielo cubierto y la probabilidad de lluvia a un 90%.

La transición entre el inicio del día y las horas posteriores es marcada. Mientras que la mañana se despide con una temperatura máxima de 17 grados, la tarde trae consigo ráfagas de viento que superan los 50 km/h y una sensación térmica de solo 8 grados. La humedad, elevada, puede resultar agobiante. Así que, para afrontar este día variado, no olvide llevar su paraguas y una chaqueta abrigada.

Tarazona: cielo nublado y ligera mejoría

La jornada se presenta con un tiempo variado, marcando temperaturas frescas por la mañana y un leve aumento durante la tarde. Las nubes dominarán el cielo y aunque hay algunas posibilidades de lluvia en la tarde-noche, no se espera nada alarmante. El viento soplará desde el sureste con una velocidad moderada, aportando frescura al ambiente.

Es un tiempo ideal para disfrutar de un paseo tranquilo por la ciudad, quizás acercarse a una terraza y aprovechar para observar cómo las nubes dan paso a pequeñas aperturas de sol. Las actividades diarias pueden desarrollarse sin inconvenientes, brindando un ambiente apacible.