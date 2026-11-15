Qué significa que aparezcan lagartijas y salamanquesas en tu casa, según los expertos

La presencia de lagartijas y salamanquesas es relativamente habitual en los hogares. Normalmente, estos pequeños reptiles suelen estar en fachadas, terrazas y balcones, pero, en ocasiones, también entran en el interior de las viviendas. Hay quienes sienten rechazo o miedo al verlos, otras conviven con ellos sin problema, pero su aparición se puede interpretar como un símbolo de buenos augurios. Según el Feng Shui, la presencia de lagartijas y salamanquesas, se asocia con la llegada de un espíritu protector.

Más allá de este significado espiritual, estos animales también desempeñan una función muy importante en el entorno doméstico. Los expertos recuerdan que son reptiles inofensivos y que no hay motivo para tenerles miedo, ya que «actúan como insecticidas naturales». Su alimentación incluye mosquitos, arañas, polillas e incluso cucarachas, explica en sus redes sociales Patricia Traversa, creadora del Método Feng Shui con Decodificación Ambiental y directora del Centro Feng Shui Profesional.

El significado de que aparezcan lagartijas y salamanquesas

«Desde lo espiritual, la lagartija tiene también buena reputación, se la ha asociado desde la antigüedad con la serenidad y la fertilidad del hogar, así como con el poder de renovación hacia algo mejor», afirma Patricia Traversa. El Feng Shui prestar especial atención al lugar en el que aparecen estos reptiles. Si se encuentran en el recibidor, se interpreta como una señal muy positiva, ya que, tras renovar la energía de la vivienda, sería el momento de recibir la fortuna y la prosperidad.

En cambio, si aparecen en la cocina, se debe vigilar la economía familiar para evitar posibles dificultades a medio y largo plazo. Cuando se dejan ver en el dormitorio, su presencia se relaciona con la necesidad de introducir cambios en la vida emocional, especialmente en el ámbito de las relaciones personales. Por último, el baño y el sótano se consideran los lugares más desfavorables, ya que, según esta interpretación, podrían simbolizar energías estancadas o emociones reprimidas que necesitan salir a la luz.

Beneficios naturales

Más allá de las creencias y las tradiciones, las lagartijas cumplen una función muy importante. Algunas de las especies más habituales en la Península Ibérica, como la Tarentola mauritanica, conocida popularmente como salamanquesa común, desempeñan un papel clave en el hogar.

Según los expertos, estos reptiles actúan como insecticidas naturales, ya que se alimentan de mosquitos, arañas, polillas y cucarachas. De este modo, ayudan a controlar la presencia de insectos en las viviendas. Por otro lado, estudios recientes publicados en 2025 apuntan a que la aparición estacional de lagartijas está relacionada con el aumento de las temperaturas y con la búsqueda de refugios donde puedan encontrar fuentes de alimento.

Según la Asociación Herpetológica Española, «las fachadas y balcones de ciudades como Madrid, Barcelona o Sevilla se han convertido en hábitats secundarios idóneos para estos animales, cuya actividad resulta inocua y casi siempre benéfica para el conjunto de los habitantes».

Creencias espirituales

Más allá del Feng Shui, las creencias espirituales también atribuyen un significado positivo a la presencia de lagartijas en los hogares. Desde hace generaciones, estos animales se relacionan con la serenidad, la fertilidad, la estabilidad emocional y la capacidad de renovación. Algunas interpretaciones incluso los consideran mensajeros o protectores espirituales que aparecen en espacios donde reina la armonía.

Por su parte, la Escuela de Feng Shui Natural señala que esta disciplina también recurre a las figuras de animales como elementos simbólicos dentro de la conocida «escuela de las formas». Entre sus representaciones más conocidas se encuentran la tortuga negra, el ave fénix rojo, el dragón verde, el tigre blanco y la serpiente amarilla. Aunque estos son los animales que protagonizan esta tradición, los reptiles mantienen una conexión simbólica con el dragón, especialmente en la cultura china. Esta criatura representa la buena fortuna, el poder, la confianza, la autoridad y el equilibrio.

Ciclo reproductivo

La mayoría de las lagartijas se reproducen mediante huevos, pero hay algunas excepciones. Antes del apareamiento, muchas especies protagonizan curiosos rituales de cortejo en los que los machos realizan movimientos con la cabeza y el cuerpo, exhiben sus colores e incluso emiten sonidos para atraer a las hembras.

Después del apareamiento, la fecundación suele ser interna y la hembra deposita los huevos para su desarrollo en lugares como grietas, refugios naturales o zonas protegidas. La incubación puede durar varias semanas y depende tanto de la especie como de factores ambientales, especialmente la temperatura. Cuando llega el momento, las crías rompen el cascarón y nacen con las características básicas que les permiten desenvolverse por sí mismas.

La época de reproducción de las lagartijas suele coincidir con la primavera y el verano. Durante los meses más cálidos del año, las temperaturas favorecen su actividad, el cortejo y el apareamiento. En muchas especies, las hembras ponen los huevos entre el final de la primavera y el inicio del verano, aunque las fechas varían según la zona geográfica y las condiciones ambientales.