La mejor reflexión de la historia es del filósofo Bertrand Russell: «Parte de las dificultades del mundo se deben a que los ignorantes están seguros y los inteligentes llenos de dudas»

Hay frases que sobreviven al paso del tiempo porque describen comportamientos que siguen presentes en la sociedad. Una de ellas pertenece al filósofo y matemático Bertrand Russell. «La causa fundamental de los problemas del mundo actual es que los estúpidos están seguros de todo, mientras que los inteligentes están llenos de dudas». Una reflexión que pone sobre la mesa una contradicción muy habitual, ya que quienes menos conocen un asunto pueden mostrarse absolutamente convencidos de sus opiniones, mientras que quienes más saben suelen reconocer sus limitaciones.

Una reflexión escrita hace más de 90 años

La frase no nació de una reflexión improvisada. Bertrand Russell la incluyó en su ensayo The Triumph of Stupidity, publicado el 10 de mayo de 1933 en el periódico estadounidense New York American. El texto apareció en un momento especialmente complicado para Europa, con el ascenso del nazismo en Alemania y el crecimiento de movimientos políticos autoritarios. ￼

En aquel escrito, el filósofo británico advertía de los peligros de que el poder y la capacidad de decisión acabasen en manos de personas que rechazaban el pensamiento crítico. También señalaba que los ciudadanos más preparados podían quedarse al margen por sus constantes dudas y por las dificultades para ponerse de acuerdo. Su preocupación iba mucho más allá de la inteligencia individual, ya que hablaba de las consecuencias que podía tener para toda una sociedad la falta de criterio y reflexión.

Por qué dudar también es una señal de inteligencia

El significado de esta frase tiene mucho que ver con la capacidad de reconocer que no siempre tenemos razón. Una persona que conoce profundamente una materia suele ser consciente de sus matices, excepciones y dificultades. Por eso, antes de ofrecer una respuesta definitiva, puede necesitar contrastar información, plantearse otras posibilidades y admitir que todavía hay cuestiones que desconoce.

Quién fue Bertrand Russell

Nacido en 1872 en Gales, Bertrand Russell fue uno de los filósofos más influyentes del siglo XX. Destacó por sus aportaciones a la lógica matemática y la filosofía analítica, pero también desarrolló una intensa actividad como ensayista, divulgador y crítico social. Su pensamiento abordó cuestiones relacionadas con el conocimiento, la educación, la política y la libertad de pensamiento.

Su trayectoria fue reconocida en 1950 con el Premio Nobel de Literatura, concedido por sus escritos en los que defendía los ideales humanitarios y la libertad de pensamiento. Falleció en 1970, a los 97 años, dejando una extensa obra que continúa siendo objeto de estudio.

Más de 90 años después de escribir aquella reflexión, sus palabras mantienen su capacidad para provocar preguntas. En una época en la que las opiniones circulan constantemente y las redes sociales permiten defender cualquier postura con enorme seguridad, Bertrand Russell invita a recordar algo esencial, ya que reconocer que podemos estar equivocados no nos hace menos inteligentes, sino que puede ser el primer paso para aprender.