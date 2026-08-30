Bertrand Russell, filósofo británico: «El problema de este mundo es que los estúpidos están seguros de todo y los inteligentes llenos de dudas»
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Hay reflexiones que cobran más sentido con el paso de los años. Una de ellas procede de Bertrand Russell, filósofo, matemático y escritor británico que dedicó buena parte de su trayectoria a cuestionar las certezas y a defender la importancia del pensamiento crítico: «El problema del mundo es que los estúpidos están seguros de todo y los inteligentes están llenos de dudas».
Russell nació en 1872 y se convirtió en una de las figuras intelectuales más destacadas del siglo XX. A lo largo de su trayectoria trabajó en campos tan diversos como la filosofía, las matemáticas, la lógica y el estudio de la política y la sociedad. En 1950 fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura por una obra que, de acuerdo con la Academia Sueca, defendía los ideales humanitarios y la libertad de pensamiento.
«El problema de este mundo es que los estúpidos están seguros de todo y los inteligentes llenos de dudas»
«El problema del mundo es que los estúpidos están seguros de sí mismos y los inteligentes están llenos de dudas». Con esta reflexión, Russell contrapone dos formas de enfrentarse al conocimiento. Por un lado, se encuentra la persona que confía plenamente en sus propias ideas y que apenas contempla la posibilidad de estar equivocada. Por otro, está aquella que tiene pensamiento crítico y, por ende, analiza sus razonamientos, revisa sus conclusiones y comprende que siempre existe la posibilidad de cometer un error. Dudar no tiene por qué ser sinónimo de inseguridad o desconocimiento. En ocasiones, cuestionar una idea puede ser precisamente lo que nos permite analizarla con mayor profundidad.
La segunda parte de la cita hace referencia a quienes defienden sus opiniones con una confianza absoluta. Para Russell, esa seguridad puede convertirse en un obstáculo cuando impide revisar las propias ideas o considerar que otros argumentos pueden tener parte de razón. Tener una opinión firme no es necesariamente algo negativo. El problema aparece cuando un exceso de confianza nos impide detectar nuestros errores, escuchar otras perspectivas o aceptar argumentos que contradicen lo que pensamos.
En definitiva, la reflexión de Russell invita a no confundir la seguridad con el conocimiento. Estar completamente convencido de algo no demuestra que sea cierto, de la misma manera que reconocer nuestras dudas no significa necesariamente carecer de criterio o inteligencia.
Citas de Bertrand Russell
- «La buena vida es una vida inspirada por el amor y guiada por el conocimiento»
- «La felicidad no es, en esencia, una cuestión de inteligencia, sino de actitud»
- «Carecer de alguna de las cosas que uno desea es condición indispensable de la felicidad»
- «El tiempo que disfrutas desperdiciando no es tiempo desperdiciado»
- «La única cosa que redimirá a la humanidad es la cooperación»
- «La mayoría de las personas morirían antes que pensar; de hecho, lo hacen»
- «No sientas absoluta certeza de nada»
- «No consideres que vale la pena proceder ocultando pruebas, porque las pruebas seguramente saldrán a la luz»
- «Nunca intentes desalentar el pensamiento, porque seguramente tendrás éxito»
- «No temas ser excéntrico en tu opinión, porque toda opinión ahora aceptada fue alguna vez excéntrica»
- «Encuentra más placer en el desacuerdo inteligente que en el acuerdo pasivo»
- «Sé escrupulosamente sincero, incluso cuando la verdad resulte inconveniente»
- «No envidies la felicidad de quienes viven en un paraíso de tontos, porque solo un tonto pensaría que eso es felicidad»
- «Lo que el ser humano quiere no es el conocimiento, sino la certeza»
- «Lo que se necesita no es la voluntad de creer, sino el deseo de averiguar»
- «En todas las actividades es saludable, de vez en cuando, poner un signo de interrogación sobre aquellas cosas que durante mucho tiempo se han dado por seguras»
- «El ser capaz de llenar el ocio de una manera inteligente es el último producto de la civilización»
- «La conclusión es que sabemos muy poco y, sin embargo, es asombroso lo mucho que conocemos»
- «Las matemáticas, consideradas correctamente, poseen no solo la verdad, sino una belleza suprema»
- «Las matemáticas pueden ser definidas como aquel tema del cual ni sabemos nunca de lo que hablamos ni si lo que decimos sea verdadero»
- «La historia nos enseña que los asuntos humanos nunca son definitivos»
- «La perfección estática no existe, ni existe una sabiduría última que no pueda ser mejorada»
- «La humanidad puede ser científicamente manipulada»
- «La humanidad tiene una moral doble, una predica y no practica y otra que practica y no predica»
- «La religión se basa, a mi juicio, primordial y principalmente en el miedo»
- «El patriotismo es la disposición de matar y dejarse matar por razones triviales»
- «Un ser humano en su sano juicio solo piensa en sus males cuando ello conduce a algo práctico»
- «Cuando encuentres oposición, procura vencerla mediante argumentos y no mediante la autoridad»
- «La envidia es una de las causas más potentes de infelicidad»
- «La vida no es más que una competición para ser el criminal y no la víctima»