Bertrand Russell, filósofo británico: «El problema de este mundo es que los estúpidos están seguros de todo y los inteligentes llenos de dudas»

Hay reflexiones que cobran más sentido con el paso de los años. Una de ellas procede de Bertrand Russell, filósofo, matemático y escritor británico que dedicó buena parte de su trayectoria a cuestionar las certezas y a defender la importancia del pensamiento crítico: «El problema del mundo es que los estúpidos están seguros de todo y los inteligentes están llenos de dudas».

Russell nació en 1872 y se convirtió en una de las figuras intelectuales más destacadas del siglo XX. A lo largo de su trayectoria trabajó en campos tan diversos como la filosofía, las matemáticas, la lógica y el estudio de la política y la sociedad. En 1950 fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura por una obra que, de acuerdo con la Academia Sueca, defendía los ideales humanitarios y la libertad de pensamiento.

«El problema de este mundo es que los estúpidos están seguros de todo y los inteligentes llenos de dudas»

«El problema del mundo es que los estúpidos están seguros de sí mismos y los inteligentes están llenos de dudas». Con esta reflexión, Russell contrapone dos formas de enfrentarse al conocimiento. Por un lado, se encuentra la persona que confía plenamente en sus propias ideas y que apenas contempla la posibilidad de estar equivocada. Por otro, está aquella que tiene pensamiento crítico y, por ende, analiza sus razonamientos, revisa sus conclusiones y comprende que siempre existe la posibilidad de cometer un error. Dudar no tiene por qué ser sinónimo de inseguridad o desconocimiento. En ocasiones, cuestionar una idea puede ser precisamente lo que nos permite analizarla con mayor profundidad.

La segunda parte de la cita hace referencia a quienes defienden sus opiniones con una confianza absoluta. Para Russell, esa seguridad puede convertirse en un obstáculo cuando impide revisar las propias ideas o considerar que otros argumentos pueden tener parte de razón. Tener una opinión firme no es necesariamente algo negativo. El problema aparece cuando un exceso de confianza nos impide detectar nuestros errores, escuchar otras perspectivas o aceptar argumentos que contradicen lo que pensamos.

En definitiva, la reflexión de Russell invita a no confundir la seguridad con el conocimiento. Estar completamente convencido de algo no demuestra que sea cierto, de la misma manera que reconocer nuestras dudas no significa necesariamente carecer de criterio o inteligencia.

Citas de Bertrand Russell