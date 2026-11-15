Cielos mayormente nublados y lluvias que harán acto de presencia en buena parte de la provincia, especialmente en las horas centrales del día. Las temperaturas máximas descenderán, notándose más en el interior, mientras que los vientos soplarán con fuerza tanto en el litoral como en zonas elevadas. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo cubierto y lluvias persistentes

El tiempo en Bilbao hoy se presentará como un lienzo de intensas tonalidades grisáceas, al igual que un artista que decide dar rienda suelta a su paleta. La probabilidad de lluvia será alta, especialmente durante la mañana, lo que sumado a la elevada humedad creará un ambiente un tanto pesado y cargado. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 17 grados, lo que generará una sensación térmica que podría hacer que el termómetro se sienta más fresco en algunos momentos.

Ya por la tarde, el cielo continuará cubierto, aunque habrá espacios para que el sol asome tímidamente tras las nubes, ofreciendo una luz tenue antes de que se oculta tras el horizonte a las 17:47. Con vientos suaves del sureste soplando a unos 5 km/h, las ráfagas no serán un problema, pero el manto de la lluvia podría persistir en la tarde-noche. A medida que el día avanza, es probable que la lluvia se haga más presente, así que no olvide su paraguas si planea disfrutar de la jornada al aire libre.

Cielo gris y lluvias intensas en Baracaldo

La jornada en Baracaldo se presenta marcada por la inestabilidad, con un cielo gris que cubre la ciudad y la promesa de lluvias intensas. A medida que avanza la mañana, el viento soplará con fuerza, agitando las hojas de los árboles y creando una atmósfera que anticipa cambios abruptos. La temperatura oscilará entre 11 y 18 grados, envolviendo a los baracaldeses en una sensación térmica que puede resultar fresca.

Por la mañana, el panorama será lluvioso con un 100% de probabilidad de precipitaciones, mientras que la tarde-noche no ofrecerá tregua, manteniendo la misma probabilidad. El viento alcanzará ráfagas de hasta 45 km/h, lo que sumado a una humedad relativa máxima del 90% creará un ambiente notablemente incómodo. Es un día para recordar llevar paraguas y abrigarse bien ante el descenso térmico.

Guecho: ambiente húmedo y lluvioso todo el día

La jornada en Guecho comienza con un ambiente muy húmedo, ya que la probabilidad de lluvia alcanza el 100% tanto en la madrugada como en la tarde-noche. Amanecerá con un cielo mayormente cubierto y temperaturas frescas que oscilarán entre los 12 y 15 grados, aunque la sensación térmica puede sentirse aún más baja. A medida que avance la mañana, las lluvias continuarán, manteniendo la atmósfera pesada, a pesar de que la velocidad del viento será moderada, con rachas que no superarán los 30 km/h.

Ya en la tarde, las condiciones seguirán siendo muy similares, con cielo cubierto y fuertes probabilidades de lluvia. La temperatura máxima se situará cerca de los 18 grados, pero la elevada humedad contribuirá a que el día mantenga ese carácter fresco. Con unas 9 horas de luz, la puesta del sol se producirá a las 17:47, dejando un día donde el paraguas será sin duda un compañero indispensable.

Santurce: nublado con posibilidades de lluvia

La jornada se presenta con un tiempo mayormente nublado, con altas probabilidades de lluvia durante la madrugada y la tarde-noche. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 17 grados, creando un ambiente templado. Aunque el viento soplará de forma leve, es posible que en algunos momentos se sienta su frescura.

Este tiempo es ideal para disfrutar de paseos por el barrio o realizar actividades cotidianas, ya que el ambiente se mantendrá tranquilo a pesar de la cobertura nubosa. Aprovechar para tomar un café bajo un toldo puede ser una buena opción mientras se admira la vida local.

Tarde de lluvia y viento moderado en Basauri

El tiempo en Basauri esta mañana se presenta gris y con una alta probabilidad de lluvia, la cual podría sorprender a más de uno. Las temperaturas rondarán los 9 grados, con una sensación térmica que no superará esta cifra, así que abrigarse bien será esencial.

A lo largo del día, la situación empeorará con más lluvias en la tarde y noche, mientras que las temperaturas alcanzarán un máximo de 17 grados. Es recomendable llevar un paraguas y optar por ropa impermeable, ya que el viento también hará su aparición, aunque de forma moderada.