Isabel Allende gana el Premio Planeta 2026 con ‘La última hora antes del alba’, segunda parte de ‘La casa de los espíritus’

La novelista Isabel Allende se ha alzado con el Premio Planeta 2026 con su obra La hora antes del alba -segunda parte de la aclamada La Casa de los espíritus-, por la que recibirá un millón de euros, mientras que Sergio Hernández ha quedado finalista con La añoranza, una obra que obtiene una dotación de 200.000 euros. El Premio Planeta ha celebrado este año una edición muy especial, ya que la tradicional cena en la que se anuncia el galardón literario ha celebrado este jueves su 75 aniversario con una nueva convocatoria que ha batido récords de participación en una de las grandes citas culturales del año.

Los nombres de los dos autores se han dado a conocer durante la tradicional cena literaria organizada por el Grupo Planeta en Barcelona, una cita que ha reunido a representantes del mundo de la cultura, la política y la comunicación. La velada ha estado presidida por los Reyes, Felipe VI y Letizia, y ha contado con la presencia, entre otras autoridades, del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y del presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa.

La convocatoria de este año tenía un significado especial para el grupo editorial, que conmemora los 75 años de historia de un premio convertido en uno de los más reconocidos del panorama literario español. Además de la celebración del aniversario, el certamen ha alcanzado una cifra récord de participación, con 1.424 manuscritos presentados, una muestra del interés que continúa despertando entre los escritores.

Allende se presentó al concurso literario más importante de la literatura en español bajo el seudónimo Luz Ventura y una novela con título provisional Los que faltan, aunque finalmente se llama La hora antes del alba, que es, en realidad, la segunda parte de una de las novelas más emblemáticas de la escritora chilena, La casa de los espíritus. La escritora ha vendido más de 73 millones de ejemplares en todo el mundo.

Por su parte, Sergio Hernández se proclamó finalista con La añoranza (por la que ganó 200.000 euros). Una historia ambientada en la Barcelona de 1959, cuando una joven se enamora de un traductor de francés que desaparece misteriosamente de su vida.

Juan del Val ganó el Premio Planeta en 2025

Juan del Val se alzó con el Premio Planeta en 2025 gracias a Vera, una historia de amor, una novela ambientada en la alta sociedad sevillana que conquistó al jurado en la 74.ª edición del prestigioso certamen literario. El escritor madrileño, conocido también por su faceta como colaborador habitual de El Hormiguero, se presentó al concurso bajo el seudónimo femenino de Elvira Torres y recibió el millón de euros con el que está dotado el galardón. La obra narra la historia de Vera, una mujer de mediana edad que decide poner fin a su matrimonio con el marqués de Villaecijilla y emprender una nueva etapa sentimental junto a un hombre más joven, en un proceso de descubrimiento personal y liberación.

Durante la ceremonia, Del Val calificó el reconocimiento de «un milagro» y dedicó el premio a su mujer, Nuria Roca, a quien declaró su amor públicamente. Por su parte, la escritora gallega Ángela Banzas quedó finalista con Cuando el viento hable, una novela de suspense ambientada en la Galicia rural de la posguerra, por la que recibió 200.000 euros.