Nubes bajas darán la bienvenida este 16 de octubre de 2026 en toda la provincia de Barcelona, aunque habrá claros en las horas centrales del día. Es probable que se formen brumas y bancos de niebla, especialmente en el litoral y la depresión central. Las temperaturas mínimas ascenderán ligeramente, mientras que las máximas permanecerán estables. El viento será flojo, predominando del sur en el litoral durante las horas centrales. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 16 de octubre

Barcelona: cielo despejado y calor agradable

El cielo se despereza lentamente sobre Barcelona este encantador día. No se prevén lluvias, lo que prometen ser horas agradables transcurriendo entre una suave brisa del sureste, que sopla a unos 5 km/h. La mañana comienza con temperaturas que rondan los 20 grados y la sensación térmica oscilará entre 19 y 25 grados, dando la bienvenida al calor que se asoma entre las nubes.

Ya por la tarde, el sol brillará con más fuerza, elevando la temperatura hasta unos cálidos 25 grados. La humedad será notable, alcanzando picos del 90%, lo que puede hacer que el ambiente se sienta un poco pesado. A medida que el día se acerca a su ocaso, alrededor de las 19:08, se podrán disfrutar de unas maravillosas horas de luz, ideales para pasear y disfrutar de la vibrante energía de la ciudad.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielo gris y viento cambiante

Las primeras luces del día en L’ Hospitalet de Llobregat traen consigo una atmósfera cargada de incertidumbre. Un fuerte viento comienza a agitar las ramas de los árboles, mientras un cielo grisaceo se adensa como un presagio de cambios inminentes. A medida que avanza la mañana, se prevén temperaturas que oscilarán entre los 18 y 25 grados, con un aumento de nubes que podría llevar a lluvias dispersas.

El contraste será notable entre la mañana tranquila y la tarde que se anticipa más intensa. Con rachas de viento que podrían alcanzar hasta 30 km/h y una sensación térmica que puede descender notablemente, se recomienda a los viandantes llevar consigo un paraguas, ya que la humedad podría incomodar durante las horas más calurosas.

Ambiente agradable para pasear en Badalona

La jornada en Badalona comienza con un amanecer despejado que promete ser una delicia, ya que la temperatura se sitúa en unos agradables 19 grados y la sensación térmica alcanza los 25. A medida que avance el día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes dispersas y se espera que la temperatura máxima toque los 25 grados. La brisa suave del sureste, a unos 10 km/h, hará que el ambiente sea cómodo, aunque se sentirá un incremento en la humedad, que alcanzará el 90%, creando un ambiente un poco pesado.

Por la tarde, las temperaturas se mantendrán agradables alrededor de los 22 grados y la sensación térmica seguirá siendo cálida. Con la puesta del sol a las 19:08, Badalona disfrutará de aproximadamente 11 horas de luz natural, ideal para paseos al atardecer. No se prevén lluvias y las ráfagas máximas de viento serán moderadas. En resumen, será un día muy agradable y acogedor para disfrutar al aire libre.

Cielo despejado y ambiente agradable en Sabadell

La jornada se presenta con tiempo estable, con un cielo mayormente despejado que se mantendrá así durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y los 25 grados, con un leve viento del suroeste que podría dejar algunas rachas inesperadas. Sin embargo, no se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de una mañana y tarde agradables.

Este es un día ideal para pasear y aprovechar al máximo las actividades al aire libre. Con un ambiente tranquilo, será perfecto para disfrutar de un café en la terraza o dar un paseo por los parques locales.