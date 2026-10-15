Cocinar pescado y más cuando se trata de hacerlo frito en la sartén puede ser a priori algo sencillo. El problema llega cuando queremos darle la vuelta y vemos como se nos rompe todo, incluso cuando previo a echarlo a la sartén lo hemos rebozado un poco. Y es que todo tiene que ver con el aceite, de modo que puede ser buena idea recurrir a un truco fácil de aplicar: en lugar de freir el pescado directamente sobre el aceite, es mejor untar un papel con aceite y hacer el pescado encima.

Celeste Aventurera y Jessica Ramos, son dos creadoras de contenido que han compartido en redes sociales este truco casero y que consiste en algo tan sencillo como poner una hoja de papel de horno entre el pescado y la superficie de la sartén. Aunque cada una lo aplica con una pequeña variación en el orden de los pasos, ambas defienden el mismo principio, ya que logra evitar el contacto directo del filete con el metal para que se pueda retirar entero y conserve su forma. Eso sí, conviene repasar cómo lo hace cada una y cómo aplicarlo en casa para que al final, el pescado nos quede bien.

Cocineras coinciden sobre el pescado: “Para que quede perfecto, no engrases la sartén, mejor unta papel de horno con aceite”

El método de la joven Celeste Aventurera consiste en impregnar el papel con aceite de oliva virgen extra antes de que toque la sartén. Según explica, basta con coger una hoja del tamaño adecuado, darle una vuelta para que el aceite alcance las dos caras, colocar encima el pescado que se prefiera y cocinarlo al gusto. De este modo evitamos cocinar con tanta grasa y que el pescado quede perfecto y no se rompa al darle la vuelta.

Jessica Ramos, por su parte, invierte el orden y pone primero un poco de aceite en el fondo de la sartén para colocar después el papel de horno encima, sin que sobresalga por los bordes. Sobre esa base apoya el pescado, empezando por el lado de la piel, y cuando esa cara está hecha lo gira con ayuda de una espátula. Al final añade las especias que haya elegido y un poco de sal en escamas y el resultado es el mismo, es decir, poder cocinar el pescado sin problema.

Por qué se pega el pescado y qué precauciones tomar

Que el pescado se pegue a la sartén no es cuestión de mala suerte, sino de varios factores que conviene controlar además de recurrir al papel. Uno de los más comunes es intentar girar la pieza antes de que se haya formado una superficie dorada que facilite el despegue, algo que ocurre cuando se mueve el filete con demasiada prisa. También influye la humedad, ya que un filete muy mojado libera agua al contacto con el calor, y lo mismo sucede con el tipo de sartén empleada, con la temperatura de cocción y con la cantidad de aceite. Por eso, aunque el truco del papel ayude, secar bien la pieza y respetar los tiempos sigue siendo parte esencial del proceso.

El uso del papel de horno en la sartén requiere además tener en cuenta otras cosas. Tengamos en cuenta que el papel tiene un límite de resistencia al calor que debe respetarse según las indicaciones del fabricante, de modo que conviene comprobar que sea apto para la temperatura a la que se va a cocinar. si no queremos que se nos queme. Además, los bordes no deben sobresalir de la sartén ni quedar cerca de la llama, y la superficie tiene que permitir que el papel se apoye de forma estable. El tiempo de cocción, por último, dependerá del grosor de la pieza y del tipo de pescado, y para dar más sabor al plato se pueden sumar ajo, perejil, pimienta, limón o hierbas aromáticas.

Qué pescados admiten este truco

La técnica es muy eficaz si la aplicamos a filetes y lomos delicados de pescado que suelen romperse al despegarlos, es decir, con los pescados que habitualmente se preparan a la plancha. La merluza es una de las opciones más habituales, aunque su carne tierna obliga a manipularla con cuidado, mientras que el salmón permite conseguir lomos con la piel dorada sin que queden pegados directamente al metal. El lenguado, que suele tener filetes finos, requiere también que vayamos con cuidado durante la cocción, y la trucha puede cocinarse tanto en filetes como en lomos pero teniendo en cuenta todo lo explicado.

De hecho para freir todos estos pescados, el objetivo es el mismo que explican las dos creadoras de contenido: que el pescado llegue entero al plato, dorado por fuera y tierno por dentro, sin necesidad de recurrir a grandes cantidades de aceite. Se trata de un recurso sencillo, al alcance de cualquier cocina doméstica y que apenas añade un paso a la preparación, aunque siempre con la precaución de usar un papel apto para el calor y de vigilar que no toque la llama.