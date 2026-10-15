Clint Eastwood compró un rancho de 54 hectáreas en California y termina donándolo para proteger la naturaleza

Clint Eastwood ha dejado huella en Hollywood con películas como Sin perdón y Million Dollar Baby, pero una de sus decisiones más llamativas está relacionada con la protección del medio ambiente. En 1995, el actor y su entonces esposa, Maggie Johnson, compraron una antigua explotación agrícola de unas 54 hectáreas en la costa de California. En lugar de convertirla en una urbanización, impulsaron su conservación y donaron terrenos a una organización ambiental para contribuir a un proyecto que pretende recuperar el entorno natural del río Carmel y reducir las inundaciones.

Una compra para frenar la construcción

La finca, conocida como Coast Ranch y vinculada a los históricos campos de alcachofas de Odello, se encuentra en el condado de Monterey, cerca de Carmel by the Sea. En 1995 existían planes para construir decenas de viviendas en estos terrenos, pero la adquisición por parte de los Eastwood permitió frenar aquella propuesta urbanística y mantener el suelo sin desarrollar mientras se estudiaba su futuro.

Una donación que fue más allá

La iniciativa no terminó con aquella primera operación. En 2016, Clint Eastwood y Maggie Johnson donaron cerca de 32 hectáreas en la zona de Odello East para contribuir al proyecto de restauración de la llanura aluvial del río Carmel. El terreno forma parte de un espacio de conservación más amplio gestionado junto con otras entidades públicas y ambientales.

El objetivo es recuperar humedales y vegetación autóctona, mejorar los hábitats de aves y otras especies y permitir que el agua se distribuya de forma más natural durante las crecidas. La intervención también contempla mejorar la conexión entre distintas zonas de la llanura y facilitar el paso de las aguas bajo la carretera estatal 1.

Naturaleza y prevención de inundaciones

El proyecto combina conservación ambiental y protección de las comunidades cercanas. Al recuperar parte de la llanura inundable, se pretende reducir el riesgo de inundaciones en zonas habitadas y favorecer el funcionamiento natural del ecosistema.

La decisión refleja una faceta menos conocida del actor, que habla de su implicación en la conservación del paisaje de una región con la que mantiene una relación desde hace décadas. En este caso, el legado de Clint Eastwood no está en una película, sino en unos terrenos cuyo futuro se ha orientado hacia la protección ambiental.