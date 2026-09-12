Clint Eastwood y su lema de vida: «La autoestima conduce a la autodisciplina, cuando los dos están firmemente en su haber, eso es poder real»
Toma nota de esta reflexión de Clint Eastwood
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La autoestima conduce a la autodisciplina, cuando los dos están firmemente en su haber, el poder es real, está es la increíble reflexión de Clint Eastwood. A sus años este director y actor no duda en darnos importantes reflexiones sobre un día a día que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Pensar en este día a día puede acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que realmente puede acabar siendo clave.
Una reflexión vital que todos nos debemos hacer y que puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Por lo que, es hora de tener en cuenta lo que podría acabar pasando en estos días en los que realmente puede acabar siendo esencial. Es hora de conocer lo que puede acabar siendo esencial en estos días en los que nos proponemos un cambio de tendencia importante. Lo que puede pasar en breve es una situación del todo inesperada en unos días en los que cada elemento cuenta. Clint Eastwood ha dado con una de esas frases que puede ser esencial.
La reflexión vital de Clint Eastwood
Clint Eastwood es todo un referente del mundo del cine. Este hombre que empezó como actor se ha convertido en un icono. No sólo ha conseguido ganarlo todo en un mundo de la interpretación de lo más competitivo, sino que también puede darnos alguna que otra sorpresa del todo inesperada en estos días que tenemos por delante.
Cuando decidió convertirse en director, dando un paso que pocos han sido capaces de dar, nadie le daba crédito, hasta que consiguió crear algunos de los films más conmovedores. Nos hizo emocionarnos y dejar atrás un cambio de tendencia que hasta la fecha no sabíamos.
Este experto no ha dudado en conseguir que medio mundo se rinda ante unas películas que han cambiado por completo la historia del cine y lo han hecho de tal forma que nos hacen amar la vida de una manera diferente. Estaremos pendiente de un cambio de tendencia que puede acabar generando alguna que otra alegría.
Cuando las palabras forman auténticas declaraciones de intenciones lo que conseguimos es algo radicalmente diferente. Este tipo de reflexiones vitales que hace Eastwood en sus películas se condensa en una sola frase.
La autoestima conduce a la autodisciplina
La autodisciplina debe ser uno de los elementos que tendremos en mente, en estos días en los que la lucha empieza a ser una realidad cuando el gran enemigo es uno mismo. Nos cuesta realizar determinados pasos, pero podremos empezar a cuidarnos algunos detalles que pueden hacernos pensar en este cambio que acabará marcando la diferencia.
Las reflexiones vitales de Clint Eastwood son realmente las que nos sumergirán de lleno en una serie de cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa inesperada. Estas son algunas de las mejores frases de este experto que ha cambiado la historia del cine y de la cultura.
- Dios te dio un cerebro. Haz lo mejor que puedas con él. Y no tienes que ser Einstein, pero Einstein era mentalmente duro. Creía lo que creía. Y resolvió las cosas. Y discutió con personas que no estaban de acuerdo con él. Pero estoy seguro de que no llamó a todos imbéciles.
- En las generaciones pasadas, las personas tratarían de jugar más jóvenes de lo que realmente son. Mi truco es que no trato de jugar más joven de lo que realmente soy.
- ¿Y entonces por qué no te pones en esa mesa a 4 patas y te doy por el culo y así te irás a la cama con una sonrisa en la cara y por la mañana podrás decirles a tus amigos que te has tirado a un sargento cojonudo?
- Siempre he sentido que si me examino demasiado, descubriré lo que sé y no sé, y explotaré la burbuja. He tenido tanta suerte confiando en mis instintos animales, prefiero mantener vivo un poco del animal.
- Todo lo que se necesita para dirigir es alguien que te dé el trabajo. Así que me dije: chico, el trabajo es tuyo. 7 frases de Clint Eastwood en el día de su nacimiento
- Creo que es importante que te des cuenta, que eres el mejor del mundo. Si eres demócrata o republicano o si eres libertario o lo que sea, eres el mejor. Y nunca debemos olvidar eso. Y cuando alguien no hace el trabajo, tenemos que dejarlo ir.
- Estoy aquí para comunicaros que la vida, tal y como la habéis conocido, ha terminado. Más vale que os vayáis al pueblo esta noche a reiros y a hacer el gilipollas o a restregar vuestras pichitas contra vuestras novias, o a meterla en cualquier agujero. Pero sea lo que sea hacerlo, porque mañana a las seis de la mañana, vuestros culos serán míos.
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