Peinado se despide agradeciendo a sus compañeros «las fuerzas» que le «insuflaron» tras los ataques por imputar a Begoña

Juan Carlos Peinado ha colgado la toga tras cumplir 72 años y ha querido despedirse de sus compañeros de los juzgados de Plaza de Castilla con un emotivo mensaje en el que les agradece el apoyo cuando empezó la campaña contra él por imputar a Begoña Gómez. A continuación, la carta completa:

«Queridos compañeros (ya, ex compañeros 😞😥), después de haber compartido con la mayor parte de vosotros más de 15 años, (Carlos, no hagas comparaciones), me siento con la necesidad moral, y humana, de transmitiros, a todos, sin excepción, que ha sido un placer y honor teneros como compañeros, me habéis ayudado siempre que lo he necesitado, y desde el 16 de abril del 2024, lo he necesitado especialmente, y no solo no me habéis defraudado sino que habéis estado a la altura de las circunstancias… Con posicionamientos concretos que, aunque no os lo haya transmitido de forma expresa, me han insuflado fuerzas, cuando parecía que flaqueaban… Confío en que la razón por la que en su día decidí entrar en la carrera judicial, haya podido responder como vosotros os merecéis, que es LA INDEPENDENCIA JUDICIAL… Y ahora que me han obligado a pasar a otra etapa de la vida… Reiteraros mi agradecimiento, cariño y orgullo por haber formado parte de la familia de los jueces de instrucción de la Plaza de Castilla. Un fuerte Abrazo para tod@s».

El ya ex juez Peinado se despedía así de sus colegas de profesión recordando el 16 de abril de 2024, día en el que abrió diligencias para investigar a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno. Desde esa fecha, Juan Carlos Peinado soportó presiones, críticas a su actividad profesional y ataques personales desde las más altas instancias del Estado.

El juez que instruyó el Caso Begoña también perdió su anonimato al tocarle el procedimiento. Algunos medios de comunicación expusieron su vida privada, la de su familia y hasta inventaron que tenía dos DNI. Peinado siguió con su trabajo sin defenderse públicamente, siendo discreto y aguantando todo el acoso hacia su labor.

Nueva vida dedicada al Derecho

Juan Carlos Peinado enfrenta ahora una nueva vida tras jubilarse como juez. El ex titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid continuará dedicándose al Derecho. Antes de ser juez ya era abogado y ahora va a volver a ejercer. También daba clases de Derecho en la universidad.

El ex juez Peinado seguirá trabajando como jurista tras una larga trayectoria con casos penales de todo tipo defendiendo siempre la independencia judicial tal y como expone en su carta de despedida. Juan Carlos Peinado ha sido uno de los jueces más queridos por sus compañeros dentro de Plaza de Castilla.