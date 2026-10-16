Es oficial y lo confirma la Ley de Bienestar Animal: se obliga a los dueños de perros y gatos a protegerles de las inclemencias del tiempo si no duermen bajo techo

La Ley de Bienestar Animal recoge desde el año 2023 todos los derechos de los animales y las obligaciones de los dueños con respecto a sus mascotas. Una de las normas que tienen que cumplir las personas bajo riesgo de importantes sanciones es utilizar estancias que protejan a los perros o gatos cuando están en el exterior de una vivienda. Todo con el objetivo de protegerlos de las inclemencias del tiempo como la lluvia, nieve, frío o calor. Consulta en este artículo todo lo que dice la Ley de Bienestar al respecto.

La Ley de Bienestar Animal (Ley 7/2023) fue aprobada en 2023 y entró en vigor el 19 de septiembre de este mismo año con el objetivo de ampliar el ratio de derechos de los animales y las obligaciones de obligado cumplimiento por parte de los dueños. Desde esa fecha, la ley castiga con más dureza la fechoría de algunas personas que no tienen buen comportamiento con sus mascotas. Una de las ramas de esta ley habla de la obligación de que los animales estén a cubierto cuando están en el exterior.

Desde septiembre de 2023, la Ley de Bienestar Animal obliga a los dueños de perros, gatos u otros animales a colocar estancias en el exterior de la vivienda para proteger a sus mascotas de los fenómenos meteorológicos adversos, como pueden ser la lluvia, el frío, el viento o el calor. Así que esta norma obliga a estas personas a habilitar una caseta para que sus animales puedan protegerse de estas inclemencias del tiempo, además de incluir otras especificaciones dentro de la norma.

Por ejemplo, la Ley de Bienestar Animal prohíbe terminantemente que los animales puedan vivir de forma continuada en el exterior de una vivienda y por esto se entienden terrazas, patios, balcones, sótanos o trasteros que forman parte de una vivienda. En caso de pasar mucho tiempo en estas zonas, el dueño estará obligado a proporcionarles un refugio para que puedan permanecer resguardados durante este tiempo. En estas zonas tampoco podrán estar atados de forma fija.

Las sanciones que establece la ley de Bienestar Animal

Este tema lo toca el artículo 28 de la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales. «En el caso de animales de compañía que deban alojarse en espacios abiertos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, sus titulares o responsables deberán adoptar las siguientes medidas», se puede leer en el BOE sobre estos casos, que serán los siguientes:

Utilizar estancias que protejan a los animales de las inclemencias del tiempo.

Situar las estancias de tal forma que no estén expuestas directamente, de forma prolongada, a la radiación solar, la lluvia o el frío extremo.

Emplear estancias acordes a las dimensiones y necesidades fisiológicas del animal.

Garantizar a los animales acceso a bebida y alimentación, así como adecuadas condiciones higiénico-sanitarias.

La Ley de Bienestar Animal también establece una serie de sanciones para los dueños que no cumplan con las normas en este sentido, que irán en función de la gravedad de la infracción y serán las siguientes: