Se filtra la estrategia de Lidl para que sus clientes compren compulsivamente y sin mirar los precios

Lidl es quizás uno de los supermercados más populares en España. La cadena alemana llegó a nuestro país hace casi treinta años (en 1994 abría su primera tienda en Lleida) y desde entonces no ha parado de crecer en número de clientes gracias a la económico de sus precios y a la apuesta por una clara variedad de productos, pero ¿qué más hay detrás del éxito de Lidl? Estas es la estrategia de Lidl para que sus clientes compren compulsivamente y sin mirar los precios.

La estrategia de Lidl para que sus clientes compren siempre

La estrategia de Lidl para que sus clientes compren siempre y sin mirar precios, no es sólo garantizar calidad-precio tanto en su sección de alimentación como en los artículos de su ya famoso bazar, sino que el éxito de esta cadena con mas 11.200 tiendas en Europa, se establece en cuatro puntos que resultan clave.

Variedad de producto

Lidl no es un supermercado al uso que sólo cuenta con una sección de alimentación y otra de limpieza e higiene. En Lidl puedes encontrar de todo para el hogar: alimentación, higiene, limpieza, belleza y artículos variados para decorar y para amueblar la casa y también incluso para vestir. Todo ello de marca blanca y a los mejores precios.

No olvidemos además que también venden electrodomésticos que suelen ser los más buscados, así como herramientas y artículos para entrenar en casa.

Ofertas y precios especiales

Ofertas de la semana, las que son del tipo «flash» o las que sólo duran entre 1 y 3 días, son otra de las claves de Lidl que por otro lado siempre tiene precios bajos gracias a que ahorra en costes por otros lados. Por ejemplo sus establecimientos tienen una decoración y estilos muy básicos.

Algo que ahora les funciona y les hace sumar clientes y que estos no duden de la calidad de sus productos pero que en un principio no fue así. Es más, las primeras tiendas Lidl en España tenían clientes escépticos que creían que sus marcas blancas a bajo precio eran signo de mala calidad. Nació así el eslogan de estos supermercados, “Lidl, la calidad no es cara”, demostrando que ellos llevaban razón.

Proveedores nacionales en España

Otra de las estrategias de Lidl para triunfar entre su clientela es garantizar a estos que muchos de sus productos estén elaborados en España. De este modo, garantiza que al menos el 70% de sus productos sean de proveedores nacionales mientras que el resto se envía desde su origen: Alemania. Algo que en España gusta de forma especial, ya que siempre buscamos lo «nuestro» por encima de marcas extranjeras.

Productos Gourmet Deluxe

Lidl ha evolucionado mucho desde sus comienzos y hace algo más de una década se fijó en las posibilidades de los productos gourmet, aliándose con el chef Sergi Arola, para diseñar y elaborar una estrategia que le permitiera lanzar productos «deluxe» pero sin perder la marca blanca.

Desde entonces ha lanzado gamas completas con la etiqueta gourmet, así como productos ya preparados que son de calidad suprema

A todo lo mencionado se suma el aumento de tiendas en pocos años hasta llegar a más de 650 establecimientos en nuestro país, y el hecho de mantener esa apuesta por la calidad-precio que es ya una de sus señas de identidad.