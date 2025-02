Fernández Santillana (USO): «Sánchez y Yolanda Díaz nos engañan, tenemos casi 4 millones de parados»

«El Gobierno nos da gato por liebre. Engañan. En España hay realmente casi 4 millones de parados». Es el diagnóstico de José Luis Fernández Santillana, director del Gabinete de Estudios de la Unión Sindical Obrera (USO). Fernández Santillana bucea cada mes, desde hace años, en los datos del paro del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y en los trimestrales del INE. El maquillaje de las cifras del paro es evidente a la luz de sus detallados análisis, que dan una foto verdadera del mercado laboral en España.

Las cifras oficiales de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz sitúan el paro registrado en las oficinas del SEPE, a finales de enero, en 2.599.443 personas. Según la EPA, 2024 acabó con 2.595.500 parados (10,61% de la población activa) y 21.857.900 de ocupados. El Gobierno presume de estas cifras, pero USO advierte: «No es oro todo lo que reluce. Es más bien oropel. Exageran. El empleo en 2024 ha resistido. Resistir no es ir bien, es que no ha ido peor. Es que las pérdidas han sido mínimas. Somos récord de paro y de desempleo juvenil. Es lamentable».

Para Fernández Santillana, de USO, «la falta de transparencia del Gobierno dando los datos es total». Y en la entrevista a OKDIARIO desgrana y desmonta las cifras oficiales paso a paso. En los detalles está el truco: «Hay un millón de personas que no están contando como parados. En la última EPA de 2024 aparece una nueva categoría: categoría especial de inactivos. Yo pinché y dije ¡sorpresa! Hacen dos subcategorías. Una, personas que buscan empleo pero no están disponibles. Me cuesta entender que busquen empleo y no estén disponibles. Son más de 300.000. Y, luego, los que no buscan empleo pero están disponibles. Que me lo expliquen. Eso encaja [sin llamarlo así] con el fijo discontinuo que puede no estar trabajando pero no busca. Está disponible esperando a que le llamen para volverse a incorporar. Son más de 700.000. En total, más de un millón de personas que están registradas, que no están trabajando, pero que los consideran inactivos y, por tanto, no cuentan para las estadísticas del paro. Al final, la población activa son los parados más los ocupados y éstos no están ni en los parados ni en los ocupados. Están en el limbo».

Hasta aquí llevamos más de un millón de personas (los “inactivos”) que no cuentan como parados para el Gobierno. Pero hay más, como cuenta Fernández Santillana: «Aparte de los inactivos, hay otra categoría. La llaman ‘otros no ocupados’. Son medio millón de personas más, se supone que en cursos de formación para mejorar su empleabilidad. ¿Una persona que está haciendo un curso de formación no está parada?».

«Los contratos indefinidos son precarios y de corta duración. El 30% del empleo público es temporal. Hay récord de pluriempleo»

Por eso, el director de Estudios de USO concluye que «estamos más cerca de los 3,9 millones de parados reales, cerca de 4 millones de parados». La suma es fácil: «A los dos millones y medio oficiales, hay que sumar el medio millón de ‘otros no ocupados’. Ya estamos en tres millones de parados, a los que hay que sumar ese otro millón de ‘inactivos’ que están en el limbo para el Gobierno». Sánchez y Yolanda Díaz han borrado de las estadísticas del paro a 1,5 millones de desempleados.

Pluriempleo récord

El director de Estudios de USO desmonta también la euforia oficial del Gobierno Sánchez sobre la afiliación a la Seguridad Social: 21.095.814 a finales de enero. Yolanda Díaz vende la cifra como si todo cotizante estuviera realmente trabajando. Sin embargo, entre cotizantes y ocupados hay un buen agujero, como recuerda José Luis Fernández Santillana: «No todo cotizante a la Seguridad Social es una persona ocupada. Los parados que están cobrando la prestación y cotizan a la Seguridad Social son 1,6 millones más o menos. Y, además, no todos los parados están cobrando la prestación. Los que perciben el subsidio de mayores de 52 años, que son la mayoría, también cotizan y no están trabajando. El 60% de los parados son mayores de 45 años. Y tampoco podemos considerar como un trabajador, en sentido estricto, a los becarios, que ya, este año, están cotizando. Son cerca de 980.000. No es oro todo lo que reluce».

El dato deja al desnudo el enorme pluriempleo en España: «En el fondo de esta cuestión es que hay muchísimo pluriempleo. La ocupación que da la EPA es mayor que la afiliación que da la Seguridad Social. Esa diferencia es porque hay gente que está pluriempleada porque las cuentas de cotización son únicas. Es decir, el número de la Seguridad Social es el mismo, trabaje en un sitio o en otro. Estamos por encima de las 700.000 personas pluriempleadas en España, que no es para tirar campanas. Eso quiere decir que la gente está trabajando con jornadas a tiempo parcial y salarios parciales más pequeños. Y, por tanto, te buscas la vida para llegar a fin de mes».

Somos más pobres

El Gobierno oculta que están creciendo los contratos a tiempo parcial y disminuyendo los contratos a tiempo completo. Con salarios a tiempo parcial y récord de pluriempleo, casi un tercio de los españoles están en riesgo de pobreza o exclusión social. Fernández Santillana, de USO, da cifras: «El salario más común en España, el que más veces se repite, está en torno a 1.400-1.450 euros brutos y va disminuyendo. En uno o dos años, el salario más común en España será el Salario Mínimo Interprofesional, que está muy bien que suba, pero con el que la gente no llega a fin de mes ni come, ni paga el piso». Todo ello con la inflación ya en el 3% y la previsión de que siga subiendo en 2025.

Más ‘contratos basura’

Yolanda Díaz presume del aumento de contratos indefinidos, especialmente entre los jóvenes. También en esto hay truco, según el director de Estudios de USO: «Dicen que el porcentaje de contratos indefinidos es más alto que antes de la reforma laboral, y es verdad. El problema es cómo son esos contratos indefinidos. Hemos trasladado la precariedad del contrato temporal tradicional al contrato indefinido, que ya no es lo que era antes. Los datos muestran que los contratos indefinidos duran muy poco. Son más el nombre que otra cosa. Nosotros les llamamos contratos cerilla».

José Luis Fernández Santillana, de USO, destaca, en este sentido, el gran truco (y déficit real) del mercado laboral español para maquillar las cifras: «Hay una enorme rotación en el empleo. No se está creando empleo, sino que hay gente que entra en el mercado y, según entra, al cabo de muy poquito tiempo, sale de nuevo y vuelve otro montón de gente distinta a la anterior a ocupar esos mismos puestos de trabajo. En torno a 600.000 personas solicitan la prestación por desempleo en el SEPE todos los meses; es decir, se han quedado en paro. Sin embargo, no hay 600.000 parados más. Es lo comido por lo servido. La cantidad de los que salen por la misma cantidad de los que entran cada mes. Esta es la pura y dura realidad. Es muy interesante ver, en la EPA del cuatro trimestre de 2024, los flujos de entrada y salida al empleo: personas que entran en la ocupación, 1.382.000; personas que salen de la ocupación, 1.357.000. Personas que entran al paro, 1.300.000; personas que salen del paro. 1.396.000. Esta es la realidad».

«El Salario Mínimo Interprofesional será el más común en dos años. El más repetido hoy es 1.400 € brutos y sigue descendiendo. Casi un 30% de españoles está en riesgo de pobreza»

El director del Gabinete de Estudios de USO sigue analizando la letra pequeña de las estadísticas oficiales del Gobierno. Son un fraude. No se crea empleo neto: «La prueba del algodón es el número de horas semanales que se trabajan. Si se estuviese creando empleo se trabajarían más horas. Es obvio. Pero estamos, de promedio, en 31,2 horas semanales efectivas. En los mejores años del empleo estábamos en 32,7 horas. Luego no se ha creado empleo. Pero tenemos más gente ocupada trabajando menos horas. La tarta del empleo no ha crecido. Es la misma, pero come más gente de ella en porciones cada vez más pequeñas. Es decir, cada vez se trabaja menos».

Más empleo público precario

Los datos oficiales muestran el impulso del empleo público. Fernández Santillana observa que esto tampoco es ya lo que era: un empleo seguro para siempre. La precariedad laboral invade la administración mientras el gobierno pide al sector privado que la evite: «Esto es eso de ‘consejos vendo que para mí no tengo’. Uno de los objetivos que nos impuso Bruselas para esta última reforma laboral fue acabar con las altas tasas de temporalidad en España, que era una barbaridad. La reforma lo que ha hecho es cambiar el nombre a las cosas. Ahora hablamos de contratos indefinidos. Por tanto la temporalidad ha bajado. Pero, además, ha bajado fundamentalmente en el sector privado: casi diez puntos hasta el 14%. Pero en el sector público está en el 28%. Ha bajado sólo dos puntos. Casi un tercio de los empleados públicos tienen un contrato temporal. ¿Cómo es posible que haya más empleo temporal en el sector público que en el privado, señora ministra de Trabajo? Europa nos ha dado muchos toques con el tema de los interinos, fundamentalmente en sanidad y educación».

Extranjeros vs españoles

José Luis Fernández Santillana destaca un dato también llamativo: crece más el empleo entre extranjeros que entre españoles. Hablamos de trabajos de baja cualificación «que están precarizando el empleo y, en muchos casos, fomentando la economía sumergida».

El director de Estudios de USO destaca otro de los graves problemas de los que el Gobierno no habla: eternizarse en el paro: «La gran mayoría de los desempleados actualmente lleva más de dos años en el paro. Es uno de cada tres. O sales del paro en los seis primeros meses o no sales. Esto es tremendo».

José Luis Fernández Santillana lo relaciona con el edadismo, la discriminación por razón de edad, que ha impregnado nuestro mercado de trabajo: «Muchas empresas prefieren contratar jóvenes. Piensan que los van a formar y que les van a durar más tiempo. Están despreciando la sabiduría de mucha gente mayor que salió del mercado desde las crisis de 2008 en adelante. Se está despreciando a personas con 45, 50 ó 55 años. El 60% de los parados del SEPE son mayores de 45 años. Una auténtica barbaridad. Esto afecta a tu dignidad como persona, a tu salud mental, a mil cosas más. Es un nicho de depresiones brutales, que no cuentan». José Luis Fernández Santillana preside la organización de mayores más importante de España, la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), que trabaja, de cerca, con numerosos sectores para fomentar la contratación de perfiles senior.

UGT y CCOO, «muletas» de Sánchez

USO apuesta por la máxima autofinanciación de los sindicatos para garantizar su independencia, aunque -dice el director de su Gabinete de Estudios- «hay subvenciones que tenemos que recibir porque hay que atender a mucha gente que no está afiliada y hay que dar esa cobertura». Pero añade, pensando en UGT y CCOO: «Lo que no se puede vivir es de la subvención porque, al final, dependes del que te paga».

José Luis Fernández Santillana ve obsceno lo de UGT y CCOO manifestándose contra la oposición y no contra el Gobierno: «Es absurdo. Un sindicato ha de manifestarse contra quien tiene el BOE». Y les pide que sean «un poco más delicados». O sea, que disimulen un poco: «Queda muy feo que a la semana de llegar a un acuerdo y hacerte una foto con Yolanda Díaz, se libere una subvención para ellos en el BOE. Queda bastante feo que lo hagan a la semana siguiente de un acuerdo». Y concluye: «UGT y CCOO son las muletas del Gobierno».